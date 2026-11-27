Έπεσαν σοβάδες σε σχολείο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – Ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών

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Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων σε σχολική αίθουσα προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεγάλο τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας στην Κω. Ευτυχώς, την ώρα του περιστατικού δεν βρίσκονταν στην αίθουσα μαθητές ή εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» και είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα εργασίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Άλλο ένα σχολείο έρχεται να προστεθεί στη λίστα των σχολείων στα οποία πέφτουν τα ταβάνια. Αυτή τη φορά πρόκειται για το γυμνάσιο Αντιμάχειας όπου έπεσε μεγάλο μέρος σοβάδων από ταβάνι σε αίθουσα διδασκαλίας. Το ευτύχημα είναι ότι την ώρα εκείνη δεν υπήρχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στην τάξη αυτή και έτσι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Η ειρωνεία είναι ότι το συγκεκριμένο σχολείο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΄΄ Μαριέττα Γιαννάκου ΄΄ και πρόσφατα είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο καμάρωνε η κυβέρνηση και το παρουσίαζε ως απόδειξη της ευαισθησίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αφού τα κονδύλιά του προέρχονται από ΄ δωρεές ΄΄τους (νομίζουν ότι ξεχνάμε τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις που απολαμβάνουν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και που συντελούν στα αμύθητα κέρδη τους) , έχουν ανακαινιστεί μόνο 800 περίπου σχολεία από τα 13000 που υπάρχουν συνολικά. Επιπλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε επιφανειακές παρεμβάσεις (κυρίως ελαιοχρωματισμούς , αύλειους χώρους κλπ) και όχι σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε γερασμένα σχολικά συγκροτήματα ή ανέγερση νέων.

Ακριβώς μια τέτοια παρέμβαση βιτρίνας έγινε και στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου και Λυκείου Αντιμάχειας , για την οποία τα τοπικά στελέχη της κυβέρνησης καμάρωναν. Μετά την πτώση των σοβάδων προβλέπουμε ότι ΄΄ θα καταπιούν την γλώσσα τους΄΄ ή θα ρίξουν τις ευθύνες στον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Κουβέντα δεν θα πουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή που στρώνει το έδαφος για να κερδοσκοπούν οι κάθε λογής εργολάβοι σε βάρος της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Η κατάσταση στην σχολική στέγη , είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των σχολείων, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που βάζει τις ζωές των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε δεύτερη μοίρα. Οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδος, απλώς κοστίζει! Την ίδια στιγμή που δαπανούνται υπέρογκα ποσά για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και τους πολεμικούς εξοπλισμούς που υπηρετούν ΝΑΤΟικές ανάγκες, η κατάσταση με τα γηρασμένα και υποσυντήρητα σχολικά κτίρια έχει λάβει εδώ και καιρό επικίνδυνες διαστάσεις. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί πλευρές του δωρεάν δημόσιου σχολείου και επιδιώκει να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Είναι αποτέλεσμα συνολικά της πολιτικής της κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ-κεφαλαίου που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και χειροτερεύει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο όλων των σχολικών κτιρίων, έχουν μείνει στα χαρτιά!