Υποτροφίες: 1.000 ευρώ το μήνα για υποψήφιους διδάκτορες – Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

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Οι αιτήσεις ανοίγουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως τις 29 Ιανουαρίου 2027.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά πανεπιστήμια προσφέρει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), μέσω της 6ης προκήρυξης υποτροφιών, συνολικού προϋπολογισμού 6.925.000 ευρώ.

Η δράση προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών διάρκειας έως 36 μηνών, με στόχο την οικονομική υποστήριξη των νέων ερευνητών, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ελληνικών ΑΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων που καθορίζονται στη νέα προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00, ενώ η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2027 και ώρα 13:00.

Το ύψος και η διάρκεια των υποτροφιών

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και είναι αφορολόγητο, ενώ η αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 18 έως 36 μήνες, ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ για χρηματοδότηση διάρκειας 36 μηνών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 54 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή τους να έχει οριστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την ημερομηνία λήξης των υποβολών.

Να έχουν αποκτήσει τίτλο προπτυχιακών σπουδών πενταετούς ή εξαετούς διάρκειας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.

Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από άλλη πηγή, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η προκήρυξη.

Να μη λαμβάνουν άλλη υποτροφία κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Να διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης ή να βρίσκονται νομίμως εκτός ενόπλων δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

Στις περιπτώσεις κατόχων δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του πιο πρόσφατα ολοκληρωμένου μεταπτυχιακού.

Ειδικές χρονικές προσαυξήσεις προβλέπονται για τους άνδρες υποψηφίους που υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, καθώς και για τις γυναίκες υποψήφιες που κυοφόρησαν μετά την απόκτησή του. Στη δεύτερη περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση κατά 12 μήνες ανά τέκνο και έως δύο τέκνα.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους υποψήφιους διδάκτορες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους περιορισμούς που αφορούν την εργασιακή κατάσταση των υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια καταβολής της υποτροφίας, οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τομέα δεν επιτρέπεται να έχουν σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Οι εννέα επιστημονικές περιοχές της προκήρυξης

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε ένα επιστημονικό πεδίο ή υποπεδίο μίας από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

Φυσικές Επιστήμες

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Γεωπονικές Επιστήμες

Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Περιβάλλον και Ενέργεια

Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

Τα επιμέρους επιστημονικά πεδία και υποπεδία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία και η Εκπαίδευση, με αντικείμενα που αφορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛΙΔΕΚ, με κάθε υποψήφιο να έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης.

Η αίτηση περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα:

Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία του υποψηφίου, της διδακτορικής διατριβής, του Φορέα Υποδοχής και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τμήμα Β: Επιστημονικό προφίλ του υποψηφίου διδάκτορα και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαίωση ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά στρατολογικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα πεδία και τα απαραίτητα έγγραφα συμπληρώνονται και συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τον τίτλο και την περίληψη της διδακτορικής διατριβής, που συμπληρώνονται και στην ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή PDF, ενώ η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των υποψηφίων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στην προκήρυξη.

Την αξιολόγηση αναλαμβάνουν Επιτροπές αποτελούμενες από πέντε έως είκοσι μέλη, οι οποίες υποβοηθούνται στο έργο τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία αίτηση δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

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