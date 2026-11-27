Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα – Πότε πληρώνεται η πέμπτη δόση

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Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της πέμπτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να αναμένεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής.

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής (27/11) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος για το 2026.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) επισημαίνει ότι για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος, δεν αρκεί η συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση της αίτησης. Απαιτείται η οριστική υποβολή της και η έγκρισή της. Αιτήσεις που παραμένουν αποθηκευμένες προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και, κατά συνέπεια, δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.

Ποιοι θα πληρωθούν την πέμπτη δόση

Την πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού θα λάβουν όσοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση Α21 για το 2026 και αυτή έχει εγκριθεί.

Η δόση πληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη του μήνα, σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026.