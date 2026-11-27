«Καμία από τις προτάσεις δεν αποτελεί ειλημμένη απόφαση» ξεκαθάρισε στη Βουλή η Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις για το νέο Λύκειο. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της ύλης, η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τα νέα βιβλία και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, με ανοιχτή διαβούλευση για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.