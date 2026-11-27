Πανελλήνιες 2027: Πότε θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας
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ι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα καθοριστούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή των υποψηφίων στις ένστολες σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2027 γνωστοποιεί με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2027.
Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.
Δείτε την εγκύκλιο εδώ
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