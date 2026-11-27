Εθνικό Απολυτήριο: Διπλές εξετάσεις, ψηφιακό γραπτό, δεύτερη ευκαιρία σε υποψηφίους – Όλα τα σενάρια για τον νέο τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ

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Τα 5 ανοιχτά σενάρια που αφορούν την εξεταζόμενη ύλη, τον ρόλο της Β΄ Λυκείου, τον αριθμό των εξεταστικών διαδικασιών, την ψηφιακή αξιολόγηση αλλά και την κάλυψη κενών θέσεων της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου

Μία έκθεση εφ΄ όλης της ύλης για την αλλαγή φιλοσοφίας του Λυκείου, το περιεχόμενο των διδακτικών του αντικειμένων και την αξιολόγηση των μαθητών παρουσίασε η Επιτροπή για τον Εθνικό Διάλογο την Πέμπτη στη Βουλή με επίκεντρο το Εθνικό Απολυτήριο.00

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μιχάλης Σφακιανάκης τόνισε ότι η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα σε κοινό έδαφος για την αυτοτελή μορφωτική αποστολή του Λυκείου, πριν από κάθε απόφαση για την πρόσβαση στα ΑΕΙ, θέτοντας «ανοιχτές επιλογές πολιτικής» γύρω από τα εξεταστικά σενάρια, την ψηφιακή βαθμολόγηση και τη δημόσια διαβούλευση.

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νέου συστήματος παραμένει θολό, με τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου ή ακόμα και αυτών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού, να εκτιμάται ότι θα είναι οι πρώτοι που θα το εγκαινιάσουν, με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη να υπογραμμίζει ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα αφορούν τους μαθητές Λυκείου, ούτε όσους φοιτούν στις τελευταίες τάξεις Γυμνασίου.

Το σχέδιο για το νέο εξεταστικό σύστημα

Ο αριθμός και τα διδακτικά αντικείμενα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι αποτελούν το πρώτο ερώτημα που θέτει η Επιτροπή, με στόχο να αποσαφηνιστεί σε ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για την λήψη του Εθνικού Απολυτηρίου και για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το δεύτερο σκέλος που απασχολεί την Επιτροπή είναι ο αριθμός των εξεταστικών διαδικασιών. Η υπουργός Παιδείας έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι όλη η πορεία ενός μαθητή εξαρτάται από μία μικρή εξεταστική περίοδο, χαρακτηρίζοντας άδικη τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, η οποία αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια.

Η Επιτροπή θέτει πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των εξεταστικών διαδικασιών:

Εξετάζεται το σενάριο διεξαγωγής εθνικών εξετάσεων για το Απολυτήριο, οι οποίες θα είναι είτε διακριτές από τις εξετάσεις πρόσβασης στα ΑΕΙ, δηλαδή οι υποψήφιοι θα δίνουν δύο πανελλαδικές εξετάσεις μέσα στον ίδιο χρόνο, είτε ενιαίες, περιορίζοντας το εξεταστικό βάρος αλλά και μειώνοντας τις επιπτώσεις μιας «κακής μέρας» στις εξετάσεις.

Κάτι ακόμα που αναζητάει η Επιτροπή είναι ο καθορισμός της βαρύτητας που θα έχει ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου στον υπολογισμό των μορίων για τα πανεπιστήμια. Μέχρι σήμερα, οι επιδόσεις στο Λύκειο αγνοούνται παντελώς από τον τελικό μέσο όρο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Από την άλλη, η ενδοσχολική αξιολόγηση των μαθητών θεωρείται μη διαφανής τρόπος από αρκετούς γονείς, ενώ και οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι οι πιέσεις που θα δέχονται για καλούς βαθμούς θα είναι έντονες.

Επιστρέφοντας στο περιεχόμενο των εξετάσεων, η Επιτροπή θέτει στο τραπέζι και το αν για το Εθνικό Απολυτήριο, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να εξετάζονται σε μαθήματα ξεχωριστά, όπως γίνεται τώρα ή σε μία εξέταση γενικών γνώσεων, που θα αξιολογεί την αποκόμιση γνώσεων από το Λύκειο. Σε αυτό το σενάριο, θα αποφευχθεί επιπλέον εξεταστικός φόρτος και διπλή εξέταση της ίδιας ύλης.

Ένα ακόμα ζήτημα είναι η προσμέτρηση των βαθμών στις τάξεις του Λυκείου, εφόσον το Εθνικό Απολυτήριο λειτουργήσει ως παράγοντας για τον τελικό μέσο όρο που θα ξεκλειδώσει την είσοδο στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Το αρχικό σενάριο για την προσμέτρηση των επιδόσεων ακόμα και στην Α’ Λυκείου φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί, παραμένει όμως το ζήτημα των επιδόσεων των μαθητών στη Β’ Λυκείου, μίας τάξης που λειτουργεί ως προετοιμασία για την επόμενη χρονιά.

Έντυπες ή ψηφιακές εξετάσεις και η δεύτερη ευκαιρία για τα ΑΕΙ

Στα σενάρια της Επιτροπής εξετάζεται και η ψηφιακή αξιολόγηση, με ψηφιακές εξετάσεις αντί για έντυπες. Ένα σενάριο που προσκρούει στην πρόσβαση όλων των μαθητών στον αναγκαίο εξοπλισμό και την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία.

Το τελευταίο ζήτημα που θέτουν στο τραπέζι τα μέλη της Επιτροπής αφορά την περίοδο μετά τις εξετάσεις.

Εξετάζεται η δυνατότητα επανεξέτασης τόσο για την απόκτηση του Απολυτηρίου όσο και για τη βελτίωση της βαθμολογικής επίδοσης με στόχο την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ως μία κίνηση παροχής μίας «πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας».

Η παρουσία της ΕΒΕ, της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που τα τελευταία χρόνια αποκλείει υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθμολογίες από τα Πανεπιστήμια, αμφισβητείται στο νέο σύστημα και αναμένεται να επανεξεταστεί.

Τέλος, χωρίς να αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες, η Επιτροπή θέτει και το ζήτημα της κάλυψης κενών θέσεων. Αναζητείται ένας τρόπος για μία «δεύτερη ευκαιρία» στην είσοδο στα Πανεπιστήμια, για να καλύψει και την αυξημένη ζήτηση των υποψηφίων για ακαδημαϊκές σπουδές, αλλά και το φαινόμενο των μισοάδειων αμφιθεάτρων ακόμα και σε κεντρικά Ιδρύματα.