Όταν το κινητό είναι η μόνη… παρέα στο διάλειμμα – Νέα έρευνα αμφισβητεί τον μύθο της «αντικοινωνικής» οθόνης

Πίνακας περιεχομένων

Για κάποιους μαθητές τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να λειτουργούν ως κρίσιμο μέσο κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας πρόσβαση σε υποστηρικτικές σχέσεις, επικοινωνία με φίλους εκτός τάξης ή ένα αίσθημα κοινωνικής ένταξης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονης συζήτησης στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Οι περισσότερες χώρες εφαρμόζουν αρκετά αυστηρούς κανόνες στη χρήση κινητών μέσα στις σχολικές αίθουσες παρόλα αυτά ο περιορισμός τους στην κοινωνική ζωή των εφήβων είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 στο περιοδικό Frontiers in Developmental Psychology, βάζει σε μια νέα βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και υποστηρίζει ότι η απαγόρευση των κινητών στο σχολικό περιβάλλον δεν σημαίνει αυτόματα και τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών.

Η συνηθισμένης κριτική των μεγαλύτερων όταν βλέπουν μια παρέα νέων, ότι ο καθένας κοιτάει το κινητό του και δεν επικοινωνούν είναι αρκετά απλοϊκή όπως έδειξε η έρευνα. Οι έφηβοι δεν χάνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες εξαιτίας των κινητών, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μέσω του κινητού η νέα γενιά επικοινωνεί και η χρήση του λειτουργεί περισσότερα συμπληρωματικά με την “αναλογική” ζωή παρά απαγορευτικά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 960 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μέση ηλικία τα 14,7 έτη. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις κοινωνικές εμπειρίες των εφήβων κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, πραγματοποιώντας οκτώ διαδοχικές μετρήσεις, μία πριν από την εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης των κινητών και επτά μετά.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι μεταβολές σε διάφορους δείκτες κοινωνικής ευημερίας των μαθητών:

Το αίσθημα κοινωνικής μοναξιάς στο σχολείο.

Η υποστήριξη από φίλους στο σχολικό περιβάλλον.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), τόσο ως προς τη θυματοποίηση όσο και ως προς την άσκησή του.

Οι δείκτες εξετάστηκαν πριν από την απαγόρευση και δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή της, ενώ διερευνήθηκε και η μακροπρόθεσμη εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που ακολούθησε.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Συνολικά, δεν διαπιστώθηκαν βραχυπρόθεσμες αλλαγές, πέρα από μια μικρή μείωση στην άσκηση διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ μακροπρόθεσμα καταγράφηκε μια μικρή αύξηση του αισθήματος κοινωνικής μοναξιάς στο σχολείο.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της αξιοποίησης των απαγορεύσεων κινητών τηλεφώνων ως στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, όπως αναλύεται παρακάτω, θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη δέουσα προσοχή, δεδομένου του ερευνητικού σχεδιασμού της παρούσας μελέτης.

Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι για ορισμένους εφήβους, ιδιαίτερα εκείνους που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε παρέες, το κινητό λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνικής υποστήριξης. Η απομάκρυνσή του ενδέχεται να κάνει περισσότερο αισθητή την ήδη υπάρχουσα κοινωνική απομόνωση.

Ο διπλός ρόλος των κινητών τηλεφώνων στην κοινωνική ζωή των εφήβων

Τελικά τα κινητά βοηθούν ή υπονομεύουν την κοινωνική ευημερία;

Για τους εφήβους που είναι καλά ενταγμένοι κοινωνικά, η απομάκρυνση των κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να έχει ελάχιστες επιπτώσεις, καθώς μπορούν να βασίζονται στα ήδη διαμορφωμένα δίκτυα διαπροσωπικών σχέσεων εκτός διαδικτύου. Τι γίνεται όμως με όσους δεν έχουν τις ίδιες κοινωνικές δεξιότητες;

Για κάποιους μαθητές τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να λειτουργούν ως κρίσιμο μέσο κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας πρόσβαση σε υποστηρικτικές σχέσεις, επικοινωνία με φίλους εκτός τάξης ή ένα αίσθημα κοινωνικής ένταξης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Όταν αυτό το υποστηρικτικό μέσο απομακρύνεται, οι συγκεκριμένοι μαθητές ενδέχεται να αντιλαμβάνονται εντονότερα την κοινωνική τους απομόνωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο αίσθημα κοινωνικής μοναξιάς στο σχολείο.

Η αύξηση που καταγράφηκε στην παρούσα μελέτη ενδέχεται, επομένως, να αντανακλά την παρουσία μαθητών οι οποίοι βασίζονται στα κινητά τηλέφωνα για να αντισταθμίσουν το περιορισμένο αίσθημα του ανήκειν στις διά ζώσης κοινωνικές τους σχέσεις και βιώνουν την απαγόρευση ως κοινωνικό περιορισμό.

Αρκεί τελικά η απαγόρευση των κινητών;

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διαχείριση της χρήσης κινητών τηλεφώνων χρειάζεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει:

Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εφήβων.

Εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό και στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μία σχολική μονάδα και χωρίς ομάδα ελέγχου. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η απαγόρευση των κινητών προκάλεσε την αύξηση της μοναξιάς. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη δεν αξιολόγησε τις επιπτώσεις του μέτρου στις σχολικές επιδόσεις.

Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας δεν είναι ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιορισμοί στη χρήση κινητών, αλλά ότι η απαγόρευση δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή λύση για τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των μαθητών.