Ζαχαράκη για σχολικές υποδομές: «Γίνονται πολλά, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα»

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Η υπουργός αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και παρουσιάζει τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ που, σύμφωνα με την ίδια, έχει εξασφαλιστεί από το 2019.

Απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση των σχολικών υποδομών της χώρας για τη σχολική στέγη δίνει η υπουργός Παιδείας, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις, τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 και τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Η υπουργός υπογραμμίζει ότι, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η άμεση ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ακάλυπτες ανάγκες, επισημαίνοντας τις διαφορετικές οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των δήμων της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, την περίοδο 2019-2026 εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ για τις σχολικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους, με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές να ανέρχονται σε 1,107 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», τίθεται ως στόχος η ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του «Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών», μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα καταγράφει την παλαιότητα, την κατάσταση και τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση των αναγκαίων επισκευών και ανακαινίσεων.

Η απάντηση της Σοφίας Ζαχαράκη

Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να βελτιώνουμε καθημερινά τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν, μαθαίνουν και εξελίσσονται τα παιδιά μας. Έχω προσωπική εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας και γνωρίζω τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική αίθουσα.

Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 12.582 δημόσιες σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια μαθητές και παρουσία σε 332 Δήμους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ένα σύστημα που καθημερινά καλείται να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, να στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να συντονίζει ζητήματα μετακίνησης με τους αρμόδιους φορείς και να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα σύνθετες ανάγκες. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση αυτού του συστήματος απαιτούν μια τεράστια καθημερινή προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων.

Είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σχολική στέγη στη χώρα μας. Η άμεση επιχειρησιακή ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι στο Υπουργείο Παιδείας ή στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης.

Η αποκεντρωμένη αυτή διαχείριση, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές οικονομικές, τεχνικές και στελεχιακές δυνατότητες των 332 Δήμων της χώρας, εξηγεί εν μέρει και την ανομοιογενή εικόνα που συναντάμε σε κάθε Δήμο, αλλά ακόμη και σε κάθε σχολική μονάδα.

Ακριβώς αυτήν την ανομοιογένεια επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε, ενισχύοντας τον κεντρικό σχεδιασμό, τη συστηματική καταγραφή των αναγκών, την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να υποκαθιστούμε τις θεσμικές τους αρμοδιότητες.

Ας δούμε, όμως, τη συνολική εικόνα της Κυβερνητικής προσπάθειας από το 2019 μέχρι σήμερα. Μιας προσπάθειας που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Μέσα από τη συνδυασμένη αξιοποίηση και μόχλευση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, κατά την περίοδο 2019-2026 εξασφαλίσαμε:

2,2 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τις σχολικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους

1,107 δισ. ευρώ σε πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

1.415 χρηματοδοτούμενα έργα ύψους 1,895 δισ. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αφορούν:

-935 εκατ. ευρώ για 287 έργα ανέγερσης νέων σχολείων, προσθηκών και επεκτάσεων

-317 εκατ. ευρώ για επισκευές, συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτηρίων

-254 εκατ. ευρώ για ενεργειακές αναβαθμίσεις

-389 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων

Πρόκειται για το συνολικό έργο, το οποίο υλοποιείται από την Πολιτεία και όχι αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης Κυβερνητικής προσπάθειας, της συνεργασίας συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων και άλλων φορέων υλοποίησης.

Στα παραπάνω ποσά και έργα δεν συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων συνεχίζεται χάρη και στη δωρεά των τραπεζών, με άμεσο στόχο την εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών για τις επόμενες παρεμβάσεις και την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, διεκδικούμε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και αναζητούμε νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόταση που καταθέσαμε ως Υπουργείο για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Modernisation Fund, με προοπτική σημαντικής επέκτασής του εντός του 2027.

Συνεργαζόμαστε στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εξάντληση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας.

Συγχρόνως, σχεδιάζουμε ένα νέο έργο με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών». Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης των σχολικών κτηρίων σε ολόκληρη τη χώρα, με διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων κατασκευής, πλήρη αποτύπωση χώρων και εξοπλισμού, στοιχεία παλαιότητας και καταγραφή των αναγκών. Στόχος είναι να συμβάλλουμε στην προτεραιοποίηση των επισκευών και ανακαινίσεων, αλλά και να αξιοποιούμε τις δημογραφικές τάσεις για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών κατασκευής νέων σχολείων. Τα δεδομένα έχουν σημασία και θέλουμε να τα καταγράφουμε με ακρίβεια και σοβαρότητα.

Οφείλω, επίσης, να αποκαταστήσω την πραγματικότητα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα.

Από τις 11 ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ούτε μία δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής προθεσμία απάντησης, η οποία ορίζεται σε 25 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου επεξεργάζονται τις απαντήσεις, οι οποίες θα διαβιβαστούν εμπρόθεσμα στη Βουλή (ο αναλυτικός κατάλογος των ερωτήσεων και των αντίστοιχων προθεσμιών παρατίθεται στο Παράρτημα).

Η τήρηση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτική διαδικασίας για τη απάντηση των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που η νομοθεσία προβλέπει για το Υπουργείο, καθώς και των προθεσμιών του Κανονισμού της Βουλής, δεν μπορεί, επομένως, να παρουσιάζεται ως «σιγή ασυρμάτου».

Σέβομαι απολύτως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως σέβομαι και τον έλεγχο που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης. Η κριτική είναι θεμιτή, απαραίτητη και καλοδεχούμενη. Προϋποθέτει, όμως, την ακριβή και πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, θα ήταν δεοντολογικά σκόπιμο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής έρευνας, να είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των επενδύσεων και των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση όλων: της Βουλής, των βουλευτών, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης.

Όπως οφείλουμε να αναδεικνύουμε κάθε υπαρκτό πρόβλημα, έτσι οφείλουμε να αναδεικνύουμε και κάθε ουσιαστική βελτίωση. Να εξετάζουμε πού βρισκόμασταν πριν από 7 χρόνια, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι ακόμη πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη εικόνα που δικαιούνται να γνωρίζουν οι πολίτες.

Υπάρχουν προβλήματα; Βεβαίως. Υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί; Αναμφίβολα. Υπάρχουν, όμως, και εκατοντάδες νέα ή ανακαινισμένα σχολεία, χιλιάδες παρεμβάσεις και σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών μας.

Η αναβάθμιση της σχολικής στέγης αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής Κυβερνητικής πολιτικής για την Παιδεία. Η αποστολή, όμως, του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ ευρύτερη. Αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, τελικά, τη διαμόρφωση του πολίτη του αύριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε με εξαιρετική ένταση σε πολλαπλά μέτωπα. Εκσυγχρονίζουμε τον σχολικό εξοπλισμό, επενδύουμε στην ψηφιακή εκπαίδευση, αναβαθμίζουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενισχύουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση μέσα από το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ξεκίνησε η διδασκαλία για το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία, προσφέρονται νέα μαθήματα και προωθούνται καινοτομίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 15.000 μόνιμοι διορισμοί τα τελευταία δύο χρόνια, στο σύνολο των 52.000. Παράλληλα, εδώ και εννέα μήνες διεξάγεται συστηματικά και οργανωμένα ο Εθνικός Διάλογος για τη διαμόρφωση πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο, με γόνιμα αποτελέσματα και με επίκεντρο την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων μας.

Έχουν ήδη παραδοθεί ή προγραμματίζονται, μέσω διεθνών διαγωνισμών, διαδραστικοί πίνακες, εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής, απινιδωτές, ατομικά ερμάρια στα Δημοτικά Σχολεία, νέος αθλητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για την αναβάθμιση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και νέος εξοπλισμός στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών.

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου το Υπουργείο έχει αμεσότερη αρμοδιότητα ως προς τη χρηματοδότηση των υποδομών, αξιοποιούμε τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για νέες εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες, εργαστήρια και αναβαθμίσεις των πανεπιστημιακών υποδομών.

Ας μην συγχέουμε, επίσης, τη θεσμική αρμοδιότητα με την πολιτική βούληση. Το γεγονός ότι, ως Υπουργός Παιδείας, αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων ακόμη και πέρα από τις άμεσες αρμοδιότητές μου, δεν σημαίνει ότι υποκαθιστώ τους αρμόδιους φορείς.

Η δική μου πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη: να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό η αναβάθμιση των υποδομών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, ενισχύοντας τη σημαντική προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται.

Γίνονται πολλά. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε τις ανάγκες και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, θέλω κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μπαίνει καθημερινά σε ένα σχολείο ασφαλές, σύγχρονο και αντάξιο των προσδοκιών του. Αυτή είναι η προσωπική μου επιδίωξη και γι’ αυτήν εργάζομαι καθημερινά.

Κατάλογος Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων

Ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα – κατάσταση κατά την 24η Νοεμβρίου 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, καμία από τις έντεκα ερωτήσεις δεν είχε υπερβεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία την προβλεπόμενη προθεσμία απάντησης.