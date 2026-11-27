Αναπληρωτές: Αίτημα για 12.000 προσλήψεις μέχρι τα Χριστούγεννα – Επιστολή στον Πρωθυπουργό

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Συνεχίζονται οι πιέσεις για την κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς, μετά τη Γ’ φάση, που ολοκληρώθηκε πριν δύο εβδομάδες. Ομάδα αναπληρωτών επανέρχεται με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας άμεσα νέα φάση.

Σε μία πολυσέλιδη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπαιδευτικοί αναλύουν τις προσλήψεις που έχουν γίνει το τρέχον σχολικό έτος, τα κενά που έχουν απομείνει και ζητούν επίσημη δέσμευση έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026 για τη διενέργεια νέας φάσης προσλήψεων 12.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού εντός του Δεκεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης πλήρη διαφάνεια ως προς τις διαθέσιμες, αξιοποιηθείσες και εναπομείνασες πιστώσεις —συμπεριλαμβανομένων των πόρων ΕΣΠΑ— καθώς και τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης. Με βάση αυτά τα στοιχεία, διατυπώνεται το αίτημα για νέα φάση 12.000 προσλήψεων εντός Δεκεμβρίου, με σαφή χρονοδιάγραμμα, κατανομή ανά κλάδο και περιοχή και αξιοποίηση επικαιροποιημένων κενών ανά σχολική μονάδα.

«Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, τους μόνιμους διορισμούς, την ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης και τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η σημερινή κατάσταση στα σχολεία καταδεικνύει πως οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί», σημειώνουν στην επιστολή τους.

Τα στοιχεία που παραθέτουν

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το τρέχον σχολικό έτος έχουν γίνει οι εξής διαδοχικές φάσεις:

Α΄ φάση: 29.908 προσλήψεις.

Β΄ φάση: 6.683 προσλήψεις.

Γ΄ φάση (17 Νοεμβρίου 2026): 2.820 προσλήψεις, «σύμφωνα με την καταγραφή των αποτελεσμάτων που έχουμε συγκεντρώσει», σημειώνουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπου οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να

αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές λύσεις, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτικά:

Για τους φιλολόγους Ειδικής Αγωγής (ΠΕ02) έχουν καταγραφεί εκτιμήσεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ακάλυπτα κενά, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις κατά τη Γ΄ φάση.

Για τους σχολικούς νοσηλευτές (ΠΕ25) έχουν καταγραφεί περίπου 500 ανάγκες, ενώ οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης ανήλθαν μόλις σε 27.

Οι υπογράφοντες την επιστολή υπογραμμίζουν και τις σημαντικές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, τμήματα ένταξης, ειδικά σχολεία και άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ειδική αναφορά κάνουν και στις αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων αλλά και στην υποστελέχωση των ειδικοτήτων Αισθητικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση.

Ερωτήματα για το ΕΣΠΑ

Όπως και σε προηγούμενη επιστολή τους προς την κ. Ζαχαράκη, οι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο ζήτημα των πιστώσεων από κοινοτικά κονδύλια.

«Έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα ερωτήματα από εκπαιδευτικούς σχετικά με τις διαθέσιμες πιστώσεις, την κατανομή τους και την αξιοποίησή τους για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Ζητούμε από το Υπουργείο να ενημερώσει με

σαφήνεια:

Ποιες πιστώσεις ήταν διαθέσιμες για τη φετινή σχολική χρονιά

Ποιες έχουν ήδη αξιοποιηθεί

Ποιες παραμένουν διαθέσιμες

Εάν υπάρχουν δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης για νέα φάση προσλήψεων εντός Δεκεμβρίου

Δεν μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τους διαθέσιμους πόρους, την ίδια στιγμή που σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού», καταλήγουν.

Το αίτημα των 12.000 προσλήψεων

Με τελεσίγραφο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση κάλυψη των κενών, αιτούμενοι η νέα φάση:

1. Να καλύψει κενά στη Γενική Εκπαίδευση σε όλες τις ειδικότητες

2. Να ενισχύσει ουσιαστικά την Ειδική Αγωγή.

3. Να καλύψει τις ανάγκες παράλληλης στήριξης και τμημάτων ένταξης.

4. Να ενισχύσει τα ειδικά σχολεία.

5. Να συμπεριλάβει το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

6. Να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις και να διερευνήσει κάθε δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης.

7. Να βασιστεί σε επικαιροποιημένα και πραγματικά κενά ανά σχολική μονάδα, χωρίς να παραμένουν εκτός διαδικασίας

ειδικότητες με τεκμηριωμένες ανάγκες.