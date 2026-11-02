Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – Πότε θα γίνει η συμπληρωματική εξέταση

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Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και θα αξιολογήσει τις γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες των υποψηφίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμπληρωματική δοκιμασία δεξιοτήτων, μέσω της οποίας θα καλυφθούν οι κενές θέσεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στον σχετικό σύνδεσμο.

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας ή κηδεμόνας, καθώς και τρίτο πρόσωπο που διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση. Για την υποβολή απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του έτερου γονέα, τυχόν δικαιολογητικά που αφορούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και η δήλωση του σχολείου προτίμησης.

Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, στην Α΄ ή Γ΄ Γυμνασίου ή στην Α΄ Λυκείου, ανάλογα με τη βαθμίδα εισαγωγής. Το τεστ εστιάζει στην κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και σε μαθηματικές έννοιες.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του σχολείου που έχει δηλώσει ο υποψήφιος, με ώρα προσέλευσης έως τις 13:00.

Ημερομηνίες ενδιαφέροντος

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 (13:00): Λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 (15:00): Απόδοση του μοναδικού εξαψήφιου κωδικού στον/στη μαθητή/τρια.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 (19:00): Ηλεκτρονική κλήρωση για την απόδοση τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας (για την επίλυση τυχόν ισοβαθμιών).

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 Διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων. Ώρα προσέλευσης έως τις 13:00 μ.μ.

Για την αίτηση χρειάζεται:

να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet

να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης

να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών

να επιλέξετε σχολείo προτίμησης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα μέσω της πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του, μπορεί να τη διαγράψει και να την υποβάλει εκ νέου, αρκεί να το πράξει πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.