Μη κρατικά πανεπιστήμια: Καταγγελίες Λαζαράτου για παράνομες πιστοποιήσεις – Εξώδικο και προαναγγελία μήνυσης

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Ο κ, Λαζαράτος καταγγέλλει παρανομίες στις διαδικασίες πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι προχωρούν χωρίς τους απαιτούμενους κανονισμούς και μητρώα. Ανακοινώνει εξώδικο 18 σελίδων και προαναγγέλλει μήνυση για απάτη και παράβαση καθήκοντος.

Σοβαρές καταγγελίες για τη νομιμότητα των διαδικασιών πιστοποίησης διατυπώνει ο Λαζαράτος, ο οποίος γνωστοποιεί την αποστολή εξώδικου 18 σελίδων και προαναγγέλλει την κατάθεση μήνυσης για απάτη και παράβαση καθήκοντος. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης(ΕΘΑΑΕ), με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι προγραμματίζονται πιστοποιήσεις χωρίς να έχουν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ τα απαραίτητα μητρώα και οι προβλεπόμενοι κανονισμοί.

Με δημόσια ανάρτησή του, ο Λαζαράτος αμφισβητεί τη νομιμότητα των επικείμενων διαδικασιών, καταγγέλλοντας ότι πρόσωπα που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτές προχωρούν, κατά την άποψή του, γνωρίζοντας τα νομικά προβλήματα που ο ίδιος έχει επισημάνει. Παράλληλα, προειδοποιεί για ενδεχόμενες ποινικές και άλλες έννομες συνέπειες, ενώ δηλώνει ότι θα ενημερώσει, εκτός από τις ελληνικές αρχές, και φορείς του εξωτερικού.

«Προχωρούν δίχως μητρώα και δίχως κανονισμούς»

Βασικό σημείο της καταγγελίας του Λαζαράτου αποτελεί ο ισχυρισμός ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης προγραμματίζονται χωρίς να έχουν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ τα απαραίτητα κανονιστικά κείμενα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «προχωρούν δίχως ΜΗΤΡΩΑ και δίχως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει νέα νομοθετική διάταξη η οποία απαγορεύει ρητά τη συνέχιση των πιστοποιήσεων πριν από την έναρξη ισχύος συγκεκριμένων κανονισμών.

Ο ίδιος παραπέμπει στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 5 και ειδικότερα στην παράγραφο 2 σχεδίου νόμου, το οποίο, όπως σημειώνει, έχει παρουσιάσει σε προηγούμενες αναρτήσεις του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, για τη νόμιμη συνέχιση των διαδικασιών απαιτείται να τεθούν σε ισχύ ο Κανονισμός Μητρώων και ο Οδηγός Πιστοποιήσεων.

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Κανονισμό Δεοντολογίας, τον οποίο επίσης θεωρεί αναγκαίο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατά τον Λαζαράτο, η πραγματοποίηση πιστοποιήσεων υπό αυτές τις συνθήκες συνιστά σοβαρή παρανομία και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση των σχετικών πράξεων.

Εξώδικο 18 σελίδων και μήνυση για απάτη και παράβαση καθήκοντος

Ο Λαζαράτος γνωστοποιεί ότι έχει συντάξει εξώδικο 18 σελίδων, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του οποίου, όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τη δημόσια ανάρτησή του.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει, το εξώδικο αποστέλλεται στις διευθύνσεις των προσώπων που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πιστοποιήσεις, στην ΕΘΑΑΕ και στο Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι κοινοποιείται σε δημοσιογράφους, στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ενημέρωση, όπως σημειώνει, θα επεκταθεί και στα ιδρύματα στα οποία υπηρετούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και σε ευρωπαϊκό φορέα που ο ίδιος αποκαλεί «Ευρωπαϊκή ΕΘΑΑΕ».

Επιπλέον, δηλώνει ότι το εξώδικο και η μήνυση που προαναγγέλλει θα γνωστοποιηθούν σε πρεσβείες των αντίστοιχων χωρών στην Ελλάδα.

Ο Λαζαράτος προαναγγέλλει την κατάθεση μήνυσης τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για «αυτουργία απάτης», «παράβαση καθήκοντος» και συμμετοχή στα καταγγελλόμενα αδικήματα.

Στην ανάρτηση δεν αναφέρει ότι η μήνυση έχει ήδη κατατεθεί, αλλά ότι πρόκειται να ακολουθήσει.

Κατονομάζει πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στις πιστοποιήσεις

Στη δημόσια παρέμβασή του, ο Λαζαράτος αναφέρει ότι δημοσιοποιεί τα ονόματα προσώπων που πρόκειται να λάβουν μέρος στις επίμαχες διαδικασίες.

Ειδική αναφορά κάνει σε τέσσερις φοιτητές και τρεις εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και σε πρόσωπα που χαρακτηρίζει συναδέλφους του.

Υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες έχουν πλήρη γνώση της παρανομίας που ο ίδιος καταγγέλλει και, παρά τις προειδοποιήσεις του, ετοιμάζονται να προχωρήσουν στις πιστοποιήσεις.

Μάλιστα, δηλώνει ότι, εάν έχουν λάβει εσφαλμένη ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο, επιθυμεί να τους προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θεωρεί ότι μπορεί να προκύψουν.

Ο ίδιος κάνει λόγο για διαδικασίες που, κατά την εκτίμησή του, είναι ακυρώσιμες και ενδέχεται να επισύρουν ποινικές ευθύνες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν το έργο της πιστοποίησης έναντι αμοιβής, στοιχείο στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση.

Ο Λαζαράτος προειδοποιεί ότι οι έννομες συνέπειες ενδέχεται να διαρκέσουν για πολλά χρόνια, εφόσον, όπως αναφέρει, η Δικαιοσύνη επιβεβαιώσει τις καταγγελίες του.

Ξεχωριστή αναφορά περιλαμβάνει η ανάρτηση του Λαζαράτου στις πιστοποιήσεις που αφορούν την Αναγεννητική Ιατρική.

Όπως υποστηρίζει, στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόκειται να συμμετάσχει ως μοναδικός γιατρός ο Δημήτρης Γραμματόπουλος, τον οποίο προσδιορίζει ως καθηγητή Μοριακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

Ο Λαζαράτος αμφισβητεί τη σύνθεση της ομάδας που θα αναλάβει την πιστοποίηση, κάνοντας λόγο για αυθαίρετη διαδικασία.

Στην ίδια αναφορά συνδέει την Αναγεννητική Ιατρική με τον «αδικοχαμένο Μαζωνάκη», χωρίς να δίνει στην ανάρτηση περαιτέρω διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή την υπόθεση στην οποία παραπέμπει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν και σε διαδικασίες πιστοποίησης που αφορούν προγράμματα Βιολογίας, κάνοντας λόγο για μια περιορισμένη ομάδα συμμετεχόντων.

Ζητά δημοσιοποίηση των καταγγελιών και προειδοποιεί για νομικές συνέπειες

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Λαζαράτος απευθύνει δημόσια έκκληση για τη διάδοση των καταγγελιών του, υποστηρίζοντας ότι η ενημέρωση των ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της υπόθεσης.

Δηλώνει ότι σκοπεύει να εξαντλήσει τα διαθέσιμα νομικά μέσα και προειδοποιεί όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στις πιστοποιήσεις ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Αναλυτικά η δημοσίευσή του: