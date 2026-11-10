Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προσομοιωτές πλοίων: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

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Νέο διήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 12 ωρών, για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού διοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων προωθεί το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι δύο φορείς υλοποιούν ένα νέο διήμερο πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 12 ωρών, το οποίο εστιάζει στη χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), που διδάσκουν στον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ.

Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση των τεχνικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, μέσα από την εξοικείωσή τους με σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της σύμβασης STCW 2010, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές συνθήκες και απαιτήσεις της ναυτικής εργασίας.

Η αξιοποίηση των προσομοιωτών επιτρέπει τη μεταφορά σύνθετων επαγγελματικών συνθηκών σε ένα ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση καταστάσεων και τη συνεργασία, αποκτώντας εμπειρία που μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν στη διδασκαλία τους.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

Εφαρμογή των πρωτοκόλλων Bridge Resource Management (BRM) και Engine Room Resource Management (ERM), καθώς και μεθόδων δομημένης αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (structured debriefing).

Τράπεζα περισσότερων από 20 σεναρίων προσομοίωσης και εξειδικευμένα templates για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πρακτική εξοικείωση με τη χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στη διδασκαλία.

Όπως επισημαίνει η Μαρία Φιλιππή, Επικεφαλής του Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου «Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογίες και μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και τη δυνατότητα να αποκτούν οι ίδιοι πρακτική εμπειρία στη χρήση τους. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου πιστεύουμε ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε δεξιότητα και ικανότητα εφαρμογής. Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να προετοιμάζουν τους νέους ανθρώπους για τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ναυτιλίας».

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2026 – Φεβρουαρίου 2027, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου ή σε κατάλληλα εξοπλισμένες σχολικές μονάδες της περιφέρειας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της Δικτυακής Πύλης «Περσέας» του ΙΕΠ, από τις 11 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00.