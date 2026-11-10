Οριστική απόλυση εκπαιδευτικού μετά από αμετάκλητη πειθαρχική απόφαση

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Η απόλυση ήρθε ως συνέπεια τεσσάρων πειθαρχικών παραπτωμάτων, μεταξύ των οποίων η παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, η ανάρμοστη συμπεριφορά, η παραβίαση της εχεμύθειας και η απείθεια.

Την οριστική απόλυση εκπαιδευτικού αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, σε εκτέλεση απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία της είχε επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης για σειρά πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Η απόφαση κατέστη αμετάκλητη, καθώς δεν ασκήθηκε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να απολυθεί αυτοδικαίως.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος, ανάρμοστη συμπεριφορά, παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας και απείθεια.

Η ποινή επιβλήθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώματα:

α) της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες,

β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας,

γ) της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Υ.Κ., και ,

δ) της απλής απείθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τα άρθρα 4 και 6 του Ν.4325/2015 και το άρθρο 39 του Ν.4795/2021.

Η ποινή της οριστικής παύσης κατέστη αμετάκλητη, καθώς, σύμφωνα με το έγγραφο του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν ασκήθηκε προσφυγή. Ως εκ τούτου, η εκπαιδευτικός απολύθηκε αυτοδίκαια.