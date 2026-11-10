Πανελλαδικές 2027: Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Οικονομίας – Τι προβλέπει το νέο ΦΕΚ

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Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, αντί για μία ερώτηση θα περιλαμβάνονται πλέον περισσότερες, μέσω των οποίων θα αξιολογούνται η κριτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα και η εφαρμογή των γνώσεων των υποψηφίων.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Οικονομίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027, μετά την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Η αλλαγή, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αφορά τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων και εφαρμόζεται από τις προσεχείς εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η δεύτερη ομάδα θα περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από μία ερωτήσεις, αντί για μία ερώτηση που όριζε το προηγούμενο πλαίσιο. Μέσα από αυτές θα αξιολογούνται η ικανότητα των υποψηφίων να συνθέτουν και να αναλύουν κριτικά τις γνώσεις τους, αλλά και να τις εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητας.

Η τροποποίηση αλλάζει τη διατύπωση της απόφασης, διευρύνοντας παράλληλα τη δυνατότητα εξέτασης των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από περισσότερα ζητήματα εφαρμογής και κριτικής επεξεργασίας.

Για το 2027, το μάθημα της Οικονομίας, που αφορά τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Ιουνίου. Η εξέταση θα αρχίσει στις 08:30, με ώρα προσέλευσης έως τις 08:00, και θα έχει διάρκεια τρεις ώρες. Το ίδιο πλαίσιο εξέτασης και η ίδια ύλη ισχύουν για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ.

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