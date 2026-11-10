ΔΥΠΑ: Έως 11.817 ευρώ για κάθε νέα πρόσληψη – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν

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Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για διάστημα 12 μηνών, φτάνοντας τα 11.817 ευρώ ανά θέση εργασίας.

Ανοίγει σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, η πλατφόρμα για την προετοιμασία των αιτήσεων επιχειρήσεων στη νέα δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση 27.494 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026.

Η επιδότηση διαρκεί 12 μήνες και φτάνει έως τα 11.817 ευρώ ανά θέση εργασίας.

Η δράση «Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+), με έμφαση σε γυναίκες και σε άτομα άνω των 50 ετών (50+)», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 279.621.732 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη διεύθυνση https://app.opske.gr/.

Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν την αίτησή τους στο ΟΠΣΚΕ, να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά, να ελέγξουν τα στοιχεία και να την αποθηκεύσουν προσωρινά. Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση και η υποβολή της αίτησης.

Από τις 24 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τη δράσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν την αίτηση που έχουν ήδη προετοιμάσει ή να δημιουργήσουν και να υποβάλουν νέα αίτηση.

Η συμμετοχή στο στάδιο προετοιμασίας είναι προαιρετική.

Για πρώτη φορά, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προετοιμάσουν και να ελέγξουν την αίτησή τους πριν από την έναρξη της οριστικής υποβολής.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η επιχορήγηση καλύπτει το 50% ή το 75% του μηνιαίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο ορίζεται σε 1.313 ευρώ και περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Για την πρόσληψη ανέργων ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 656,50 ευρώ τον μήνα (50%), δηλαδή σε 7.878 ευρώ για 12 μήνες.

Για την πρόσληψη ανέργων γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω και ανέργων ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 984,75 ευρώ τον μήνα (75%), δηλαδή σε 11.817 ευρώ για 12 μήνες.