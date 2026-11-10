Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου
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Η απόφαση ελήφθη μετά τη σχετική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις δύο περιοχές.
Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε δύο περιοχές του Δήμου Πολυγύρου, λόγω προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης που έχουν ανακοινωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο.
Αντίστοιχα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, κλειστά θα παραμείνουν στη Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις.
Η απόφαση ελήφθη μετά τη σχετική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις δύο περιοχές.
Η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των σχολείων σε Ζερβοχώρια και Γαλάτιστα πάρθηκε καθώς οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες και για τις δύο ημέρες κατά το διάστημα 08:00 – 15:00. Όπως σημειώνεται από πλευράς Δήμου «η απόφαση λαμβάνεται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς η διακοπή ρεύματος καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»
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