Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει στους μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν βοήθεια κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, ενώ θα διαθέτει εργαλεία εξάσκησης και αξιολόγησης των γνώσεών τους.