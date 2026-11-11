Καταγγελία για κόρη υφυπουργού: «Εμφανιζόταν ως αθλήτρια χάντμπολ για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες» – Τι απαντά ο ίδιος

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Για τις καταγγελίες, που κάνουν λόγο για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο μίλησε, σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

«Παρακολουθώ από χθες τα σχετικά δημοσιεύματα και το πρώτο που αισθάνομαι να ρωτήσω δημόσια είναι τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο αδίκημα μου προσάπτουν», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσαβδαρίδης και συνέχισε:

«Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις, όπως όλα τα παιδιά, και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ, στην οποία αγωνίστηκε. Τελικά, δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου».

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου, στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου, λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας, που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Όπως είπε ο ίδιος, «γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες».

Επίσης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης ξεκαθάρισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

Τι ανέφερε η καταγγελία

Καταγγελία, βασισμένη σε επίσημη επιστολή που απέστειλαν γονείς αθλητριών στην Ομοσπονδία Χάντμπολ, ότι κόρη εν ενεργεία υφυπουργού της κυβέρνησης φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα χειροσφαίρισης στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να παίζει ή να προπονείται, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη μοριοδότηση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, έφερε στη δημοσιότητα το Mega.

Η υπόθεση, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει προκαλέσει την οργή των γονιών των υπόλοιπων αθλητριών οι οποίοι προσδοκούσαν ότι τα παιδιά τους συναγωνίζονταν επί ίσοις όροις. Μάλιστα, απέστειλαν και επιστολή στην Ομοσπονδία Χάντμπολ, χωρίς να λάβουν κάποια επίσημη απάντηση για το συμβάν.

Οι γονείς διαπίστωσαν την παρουσία της ανήλικης σε αγώνα στη Βόρεια Ελλάδα και με τη λήξη της αναμέτρησης προσέγγισαν τον πρόεδρο της ομάδας από τον οποίο ζήτησαν εξηγήσεις. Τότε, όπως αναφέρει το MEGA που επικαλείται τις σχετικές καταγγελίες, φέρεται να απάντησε πως το Σωματείο «είναι δικό του και ότι θα μπαίνει και θα βγαίνει όποιος θέλει».

Με την απάντησή του, οι γονείς που προέβησαν στην καταγγελία, ζήτησαν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου η οποία πραγματοποιήθηκε σε ύστερο χρόνο. Στη σχετική τους επιστολή – καταγγελία για την ανήλικη κόρη του υφυπουργού, ανέφεραν: «η διοίκηση παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης “αθλήτριας” έγινε προκειμένου να πάρει τα μόρια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί οικονομικά ο Σύλλογος με χορηγίες που θα δοθούν και με τη διόρθωση ενός λογιστικού λάθους. Η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν συμμετείχε ποτέ σε προπόνηση, δεν αγωνίστηκε σε κανέναν αγώνα, παρουσιάστηκε μόνο στους μισούς, συν 1 αγώνες, προκειμένου να λάβει τη μοριοδότηση, αφήνοντας εκτός άλλα κορίτσια της αποστολής».

Τι υποστηρίζουν για την κόρη του υφυπουργού και την παρουσία της στην ομάδα χάντμπολ

Γονείς αθλητριών και ο προπονητής της ομάδας χάντμπολ υποστηρίζουν ότι η 17χρονη εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνα χωρίς να προπονείται ή να συμμετέχει στους αγώνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να έχει προηγούμενη παρουσία στις προπονήσεις ή αγωνιστική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο σύλλογο. Η εμφάνισή της προκάλεσε αντιδράσεις από γονείς άλλων αθλητριών, καθώς δύο κορίτσια έμειναν εκτός αποστολής προκειμένου να συμπεριληφθεί η 17χρονη.

Ο προπονητής της ομάδας, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι η νεαρή δεν συμμετείχε ποτέ ουσιαστικά στις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου: «Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε, έφυγε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η παρουσία της 17χρονης στον πάγκο δεν συνδεόταν με αγωνιστικές ανάγκες, αλλά με την προσπάθεια να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών για τη μοριοδότηση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή την δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Η καταγγελία για οικονομικό αντάλλαγμα προς τον σύλλογο

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται για ενδεχόμενη οικονομική διευκόλυνση του συλλόγου λόγω της ιδιότητας του πατέρα της 17χρονης. Σύμφωνα με γονείς αθλητριών, όταν ζήτησαν εξηγήσεις από τη διοίκηση για τη συμμετοχή της νεαρής, φέρονται να ενημερώθηκαν ότι η παρουσία της στην ομάδα συνδεόταν με προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης.

«Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουν ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας», ανέφερε ένας από τους καταγγέλλοντες.

Ανάλογη αναφορά έκανε και ο προπονητής της ομάδας. «Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά», υποστήριξε.

Ο τηλεοπτικός σταθμός, στη συνέχεια, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του αθλητικού συλλόγου, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναγνώρισε ότι η 17χρονη δεν αγωνιζόταν, αποδίδοντας ωστόσο την ευθύνη για τις αγωνιστικές συμμετοχές στους προπονητές.

«Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο προπονητής επέμεινε ότι η ένταξη της νεαρής στην αποστολή δεν ήταν δική του επιλογή. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, η πρώτη παρουσία της 17χρονης στον πάγκο είχε προκαλέσει ένταση στο γήπεδο, με τον πρόεδρο του συλλόγου να φέρεται να απαντά στις αντιδράσεις ότι μπορούσε να εντάξει στην ομάδα όποιο πρόσωπο επιθυμούσε. Η ομάδα νεανίδων κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χάντμπολ, γεγονός που έδινε στις αθλήτριες τη δυνατότητα να λάβουν επιπλέον μόρια για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, για τη συγκεκριμένη μοριοδότηση αρκούσε η αναγραφή μιας αθλήτριας στο φύλλο αγώνα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συν έναν αγώνα, ακόμη και χωρίς να έχει αγωνιστεί. Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να συμπεριλήφθηκε στα φύλλα αγώνα στον απαιτούμενο αριθμό αναμετρήσεων, εξασφαλίζοντας, μοριοδότηση 10%.

Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η νεαρή φέρεται να σταμάτησε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Το MEGA επικοινώνησε με τον υφυπουργό, θέτοντάς του υπόψη τις καταγγελίες που αφορούν την κόρη του, ωστόσο, δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση.