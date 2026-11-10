95 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου – Αναλυτικά η λίστα

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Η λίστα αναδεικνύει επιστήμονες με σημαντική ερευνητική απήχηση, βάσει βιβλιομετρικών δεικτών και του αριθμού των επιστημονικών αναφορών στο έργο τους.

Στη διεθνή λίστα World’s Top 2% Scientists του Πανεπιστημίου Στάνφορντ περιλαμβάνονται φέτος 95 καθηγητές, διδάσκοντες και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, έναντι 85 την προηγούμενη χρονιά. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την παρουσία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως.

Από τους 95 επιστήμονες, οι 46 προέρχονται από τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, οι 45 από την Ιατρική Σχολή, δύο από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ένας από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και ένας από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Η Stanford’s Top 2% Scientists List είναι ο ετήσιος κατάλογος κατάταξης των ερευνητών παγκοσμίως βάσει των βιβλιογραφικών αναφορών στο πεδίο τους. H κατάταξη στηρίζεται στη βαθμολογία c (c-score), η οποία υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό αναφορών, τον δείκτη h, τον δείκτη Hm (προσαρμοσμένο για τον αριθμό των συγγραφέων σε ένα άρθρο), τον αριθμό αναφορών σε μοναδικούς συγγραφείς και άλλους βιβλιομετρικούς δείκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αποδοχή της από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τα μέλη του Ιδρύματος για τη σημαντική τους διάκριση. Η συμπερίληψή τους στη λίστα των πλέον αναγνωρισμένων παγκοσμίως ερευνητών αποτελεί σαφή ένδειξη της αριστείας και της διεθνούς αναγνώρισης που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Δείτε ακολούθως τις σχετικές λίστες:

Λίστα με βάση τη συνολική απήχηση του ερευνητικού έργου σε βάθος χρόνου

Λίστα με βάση την ετήσια επιστημονική επίδραση κάθε ερευνητή για το έτος 2025

Συνολική απεικόνιση των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που περιλήφθηκαν στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο, σύμφωνα με τις λίστες κατάταξης που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Με μπλε σημειώνονται οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που διακρίθηκαν και για τη συνολική απήχηση του ερευνητικού έργου τους και για την επιστημονική τους επίδραση το 2025(Λίστα)

Τα επίσημα δεδομένα δημοσιεύoνται στο Elsevier Data Repository, και διατίθενται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/9