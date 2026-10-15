Προσλήψεις: 86 νέες μόνιμες θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου – Πότε λήγει η προθεσμία

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Τη σύσταση 86 νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς προβλέπει ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου.

Τη σύσταση 86 νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου προβλέπει ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μόνιμης εργασιακής σχέσης από το σύνολο των 73 συμβασιούχων που απασχολούνται σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και για τη διευθέτηση του εργασιακού καθεστώτος των επτά νηπιαγωγών, των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν για την περίοδο 2026 -2027.

«Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίησή τους [σημ.: των 73 συμβασιούχων] μέσω της συμμετοχής τους με την αυξημένη μοριοδότηση που προβλέπει ο νόμος της 24ης Αυγούστου. Η διοίκηση και τα υπηρεσιακά στελέχη εισηγούνται τις συγκεκριμένες θέσεις στον ΟΕΥ, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων που για χρόνια έχουν προσφέρει στους Παιδικούς Σταθμούς. Αυτή ήταν η διεκδίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Γι’ αυτό πανηγυρίστηκε ως νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος και εμείς ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα, προβλέποντας όχι μόνο τις 73 θέσεις των υπηρετούντων, αλλά συνολικά 86 νέες θέσεις, στην αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών», σημείωσε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο νέο ΟΕΥ και οι επτά νηπιαγωγοί

Η αναθεώρηση του ΟΕΥ δίνει λύση και στο ζήτημα των επτά νηπιαγωγών που υπηρετούσαν στους Παιδικούς Σταθμούς και η ειδικότητά τους εξαιρείται από τη συμμετοχή στη σχετική προκήρυξη, βάσει του νέου νόμου (ΦΕΚ 131/Α/24.8.2026).

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται δέκα θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπηρεσιακή τους ένταξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίσει το κράτος.

«Η νομοθεσία η οποία έβγαλε τους νηπιαγωγούς από τους Παιδικούς Σταθμούς και τους έβαλε στη δημόσια εκπαίδευση είναι μία νομοθεσία του 2018, με μία ερμηνεία που μας επέτρεπε μέχρι τον Σεπτέμβριο τη συνέχιση της υπηρεσίας. Από τη στιγμή που υπάρχει πλέον σαφής εγκύκλιος που ονομαστικά και παραδειγματικά αναφέρει ότι στη θέση ΠΕ νηπιαγωγών συνιστώνται θέσεις διοικητικών, μας επιτρέπεται να συστήσουμε τις θέσεις των διοικητικών για τις 7 νηπιαγωγούς, με τη σημερινή τροποποίηση του Οργανισμού. Και, με τον τρόπο που θα ορίσει το κράτος, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι», εξήγησε ο δήμαρχος Χαλανδρίου.

Η αναθεώρηση του ΟΕΥ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών και τη στήριξη των εργαζομένων που καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες ανάγκες των δημοτικών δομών Προσχολικής Αγωγής.