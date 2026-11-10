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Fulbright: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ελλήνων καθηγητών στις ΗΠΑ – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
10/11/2026 - 20:00
Fulbright: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ελλήνων καθηγητών στις ΗΠΑ – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας πέντε εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουν οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου), μέσω του προγράμματος Study of the United States Institutes for Secondary Educators (SUSI) του Ιδρύματος Fulbright.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις διδακτικές τους δεξιότητες μέσα από μια εκπαιδευτική εμπειρία στις ΗΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Fulbright Greece

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Στην Κατηγορία: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

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