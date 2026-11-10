Σχολές Αστυνομίας: «Πράσινο φως» για νέο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

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Η ίδρυση του Τμήματος συνοδεύεται από προβλεπόμενη δαπάνη ύψους περίπου 5,36 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Νέο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων ιδρύεται στην Αμφίκλεια, διευρύνοντας τη δομή της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με το Προεδρικό Διάταγμα 70/2026 (ΦΕΚ Α΄ 185/09.11.2026), το οποίο καθορίζει την έδρα, τη διοικητική υπαγωγή και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου Τμήματος.

Πού ιδρύεται το νέο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος, το νέο Τμήμα θα έχει έδρα τη δημοτική ενότητα Αμφίκλειας, στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμφίκλειας θα υπάγεται διοικητικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ για τη λειτουργία του θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 352/1995, που αφορά τον Οργανισμό της Σχολής Αστυφυλάκων, όπως εξακολουθεί να ισχύει βάσει του νόμου 5187/2025.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσει το νέο Τμήμα στο υφιστάμενο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο εκπαίδευσης των δοκίμων αστυφυλάκων.

Η χρηματοδότηση για την ίδρυση του Τμήματος

Στην οικονομική εισήγηση που συνοδεύει το Προεδρικό Διάταγμα προσδιορίζεται συνολική δαπάνη ύψους 5.355.777,41 ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

3.000.000 ευρώ από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

917.350 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το 2028.

455.000 ευρώ για το 2029.

446.000 ευρώ για το 2030.

Η δαπάνη που επιμερίζεται στα έτη 2028, 2029 και 2030 ανέρχεται συνολικά σε 1.818.350 ευρώ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του νέου Τμήματος θα αντιμετωπιστεί κατά το στάδιο πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 51 του νόμου 4622/2019.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Το διάταγμα εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα και από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι το δημοσιευμένο ΦΕΚ καθορίζει την ίδρυση και τη διοικητική υπαγωγή του Τμήματος, χωρίς να προσδιορίζει την ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας, τον αριθμό των δοκίμων που θα υποδεχθεί ή το χρονοδιάγραμμα στελέχωσής του.

Η εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.