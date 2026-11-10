Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέα γέφυρα συνεργασίας με την Κίνα για τη διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού

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Με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών δεσμών Ελλάδας και Κίνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών εγκαινιάζει στις 23 Νοεμβρίου 2026 το Ινστιτούτο Κομφούκιος,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωρά στην επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Κομφούκιος, με την τελετή εγκαινίων να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 16:30 με τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο του Α’ Κτηρίου Πρυτανείας, ενώ στις 17:00 θα ακολουθήσει η τελετή έναρξης στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το Ινστιτούτο αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 μέσα από τη συνεργασία του Ιδρύματος με το Beijing University of Chemical Technology (BUCT), με την υποστήριξη του Chinese International Education Foundation (CIEF).

Ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, το Ινστιτούτο έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού πολιτισμού, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και τη δημιουργία ευκαιριών επικοινωνίας, ανταλλαγής γνώσεων και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Ινστιτούτο σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ευρέος προγράμματος εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, που θα απευθύνονται τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα περιλαμβάνουν μαθήματα κινεζικής γλώσσας, επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, ακαδημαϊκές διαλέξεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και δράσεις γνωριμίας με την ιστορία, τις τέχνες, τις παραδόσεις και τη σύγχρονη κοινωνία της Κίνας.

Σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Ινστιτούτου αποτελούν τα εγκαίνια και η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών του, που έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 16:30. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη παρουσίαση του Ινστιτούτου και των προοπτικών που δημιουργεί για την εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών.