ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για ενστάσεις στις προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δημοσιοποίησε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 τους προσωρινούς πίνακες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία προσλήψεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, καθώς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί και, εφόσον διαπιστώσουν στοιχεία τα οποία επιθυμούν να αμφισβητήσουν, να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του ΑΣΕΠ.

Στόχος της διαδικασίας είναι η κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της υπηρεσίας για το σχολικό έτος 2026-2027.

ΔΥΠΑ ΣΟΧ 2/2026: Πού θα δείτε τους προσωρινούς πίνακες

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω των τριών προσωρινών πινάκων που έχει δημοσιεύσει η ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί:

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, στον οποίο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων.

Προσωρινός πίνακας τοποθετηθέντων, με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στις προσωρινές τοποθετήσεις.

Προσωρινός πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, στον οποίο εμφανίζονται οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν τα στοιχεία τους στον αντίστοιχο πίνακα και να ελέγξουν προσεκτικά το αποτέλεσμα που τους αφορά.

Ενστάσεις στο ΑΣΕΠ: Η καταληκτική ημερομηνία

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων άνοιξε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 και παραμένει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, μέσω της διεύθυνσης:

[email protected]

Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση των προσωρινών αποτελεσμάτων, πριν από την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων.

Το παράβολο των 50 ευρώ – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της ένστασης είναι η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαδικασία πληρωμής, καθώς δεν αρκεί μόνο η έκδοση του παραβόλου.

Για να εξεταστεί η ένσταση, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να αναγράψουν στην ένστασή τους τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου.

Να καταβάλουν το ποσό των 50 ευρώ έως τη λήξη της προθεσμίας.

Να επισυνάψουν το αποδεικτικό καταβολής κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

Η έκδοση παραβόλου χωρίς την αντίστοιχη πληρωμή δεν επαρκεί για την εξέταση της ένστασης.

Σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κάνει δεκτή την ένσταση, προβλέπεται επιστροφή του ποσού στον υποψήφιο.

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι πριν από τις 13 Νοεμβρίου

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026 καλούνται να ελέγξουν τα προσωρινά αποτελέσματα και να διαπιστώσουν εάν τα στοιχεία τους έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της, μαζί με τον αριθμό παραβόλου και το αποδεικτικό πληρωμής.

Η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 αποτελεί την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης διαδικασίας, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός της προθεσμίας.

Η ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των προσλήψεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ