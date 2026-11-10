Σχολικά βιβλία: 2,1 εκατ. ευρώ για εκδόσεις που βοηθούν μαθητές με προβλήματα όρασης

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Οι ειδικές εκδόσεις θα διαθέτουν μεγαλύτερη γραμματοσειρά, ευανάγνωστους πίνακες, χάρτες και διαγράμματα, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη σχολική γνώση.

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την προσαρμογή 439 νέων σχολικών βιβλίων στις ανάγκες μαθητών και μαθητριών με χαμηλή όραση (αμβλυωπία). Η σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό για την εφαρμογή του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία από το σχολικό έτος 2027-2028.

Στόχος της παρέμβασης είναι να διασφαλιστεί ότι η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού θα συνοδευτεί από τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε οι μαθητές με προβλήματα όρασης να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη σχολική γνώση.

Ειδικότερα, για καθένα από τα 439 βιβλία προβλέπεται η δημιουργία ειδικών εκδόσεων με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, μεγέθους 18 ή 28 στιγμών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η προσαρμογή δεν περιορίζεται μόνο στη μεγέθυνση των γραμμάτων, αλλά περιλαμβάνει συνολικό επανασχεδιασμό της σελίδας και του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν παρεμβάσεις για την απομάκρυνση χρωματικών στοιχείων που δυσκολεύουν την ανάγνωση, ενώ θα επανασχεδιαστούν πίνακες, διαγράμματα, χάρτες, μαθηματικά σύμβολα και άλλα οπτικά στοιχεία των βιβλίων.

Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη επεξεργασία, καθώς ζητούμενο είναι να καταστούν ευανάγνωστα και λειτουργικά όχι μόνο τα κείμενα, αλλά και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία που συμβάλλουν στην κατανόηση της διδακτέας ύλης.

Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, το Υπουργείο προχωρά στην προετοιμασία του νέου εκπαιδευτικού υλικού, επιδιώκοντας το πολλαπλό βιβλίο να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των μαθητών με χαμηλή όραση.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνει: «Θέλουμε το νέο σχολικό βιβλίο να φτάσει στα χέρια κάθε παιδιού, σε μορφή που να μπορεί να το διαβάσει και να το αξιοποιήσει. Για έναν μαθητή και μια μαθήτρια με χαμηλή όραση, αυτό σημαίνει μεγαλύτερα γράμματα, ευανάγνωστους χάρτες, καθαρούς πίνακες και κατάλληλα προσαρμοσμένα σύμβολα. Γι’ αυτό προετοιμάζουμε από τώρα τις ειδικές εκδόσεις των 439 βιβλίων. Η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση είναι δικαίωμα κάθε μαθητή και μαθήτριας και οφείλουμε να τη διασφαλίζουμε στην πράξη.»

Το πολλαπλό βιβλίο με μέριμνα για τις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, μιας σημαντικής αλλαγής στο εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται στα σχολεία από το σχολικό έτος 2027–2028.

Η διαδικασία επιλογής των νέων διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, με βάση τα βιβλία και τα διδακτικά πακέτα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων.

Παράλληλα με την προετοιμασία για την εκτύπωση και διανομή τους, προχωρά και η μέριμνα για την προσβασιμότητα των νέων εκδόσεων, ώστε οι διαφορετικές δυνατότητες επιλογής εκπαιδευτικού υλικού να συνοδεύονται από αντίστοιχες δυνατότητες αξιοποίησής του από μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να ενισχύσει την ήδη υφιστάμενη διαδικασία παραγωγής και διανομής προσαρμοσμένων σχολικών βιβλίων. Για το σχολικό έτος 2026–2027, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» έχει ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία παραγγελίας εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες με χαμηλή όραση, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η προσαρμογή βιβλίων Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ σε μεγαλύτερες γραμματοσειρές.

Με τη νέα δράση, η μέριμνα αυτή επεκτείνεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πολλαπλού βιβλίου, με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες με αμβλυωπία να έχουν πρόσβαση στις νέες εκδόσεις από την έναρξη της εφαρμογής τους.

Χρηματοδότηση 2,1 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Η πρόσκληση, με τίτλο «Προσαρμογή βιβλίων πολλαπλού για μαθητές και μαθήτριες με αμβλυωπία», εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030, στο Υποπρόγραμμα Α΄ Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Εκπαίδευσης», με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και άλλοι αρμόδιοι φορείς, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ, στη διεύθυνση logon.ops.gr, με καταληκτική ημερομηνία την 3η Μαρτίου 2027, στις 14:00. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση της/των προτεινόμενης/ων πράξης/ξεων και έκδοση σχετικής/κών απόφασης/σεων ένταξης.

Η παρέμβαση υπηρετεί έναν σαφή εκπαιδευτικό στόχο: η ανανέωση των σχολικών βιβλίων να συνοδεύεται από την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.