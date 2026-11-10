Ζαχαράκη για φοιτητές: Αυξάνεται στα 80 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση για τη σίτιση – Σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις εστίες

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Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, η υπουργός Παιδείας γνωστοποίησε ότι από τον Ιανουάριο του 2027 η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση θα αυξηθεί από τα 50 στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά ο σχεδιασμός για νέες φοιτητικές εστίες και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση από το 2027, αλλά και ένα εκτεταμένο σχέδιο ενίσχυσης της φοιτητικής στέγασης, με στόχο τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στέγασης και σίτισης στα δημόσια πανεπιστήμια.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν επίσης η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των υποδομών και η ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Φοιτητική σίτιση: Μόνιμη αύξηση της χρηματοδότησης κατά 30 εκατ. ευρώ

Η σημαντικότερη οικονομική παρέμβαση που παρουσίασε η Σοφία Ζαχαράκη αφορά τη χρηματοδότηση της φοιτητικής σίτισης, η οποία πρόκειται να ενισχυθεί σε μόνιμη βάση από το νέο έτος.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η αύξηση των ετήσιων κονδυλίων από τα 50 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε πρόσθετους πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την υπουργό, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέρχεται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αποσκοπεί στην ενίσχυση των υπηρεσιών σίτισης που παρέχονται στους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η αύξηση της χρηματοδότησης εντάσσεται στις παρεμβάσεις για τη φοιτητική μέριμνα, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φοιτητικές εστίες: Στόχος η δημιουργία 10.000 νέων κλινών

Παράλληλα με την ενίσχυση της σίτισης, το υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των φοιτητικών εστιών.

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία, με την υλοποίηση να εξαρτάται από την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών και των σχετικών έργων.

Από τις νέες θέσεις στέγασης, περίπου 8.500 κλίνες προβλέπεται να δημιουργηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ οι υπόλοιπες θα προκύψουν από συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Η ανάπτυξη νέων υποδομών φοιτητικής κατοικίας αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας για την ενίσχυση της δημόσιας φοιτητικής μέριμνας, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης επηρεάζει σημαντικά τις δυνατότητες των νέων να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Πάνω από 220 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς προβλέπονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα, η υπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση πόρων άνω των 220 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, οι οποίοι προορίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών.

Παράλληλα, στον συνολικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται έργα συντήρησης και αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των φοιτητών.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ στάθηκε και στη νέα φοιτητική εστία στην Τρίπολη, η οποία παραδόθηκε πρόσφατα για την κάλυψη αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε οι νέοι να μπορούν να σπουδάζουν υπό καλύτερες συνθήκες, χωρίς το κόστος διαβίωσης να μετατρέπεται σε ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Στο επίκεντρο τα περιφερειακά πανεπιστήμια

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η υπουργός Παιδείας στην ανάγκη στήριξης των περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω του δημογραφικού προβλήματος και των επιλογών των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, η ενίσχυση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων αποτελεί προσωπική προτεραιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να θέσει την ανάπτυξή τους στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Η προσπάθεια αυτή, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται στην αύξηση της χρηματοδότησης, αλλά περιλαμβάνει την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, τη δημιουργία σύγχρονων πανεπιστημιακών υποδομών και την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των περιφερειακών ΑΕΙ, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στις παρεμβάσεις που προωθούνται στα πανεπιστήμια της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των υποδομών φοιτητικής στέγασης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των ιδρυμάτων.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την οικονομική υποστήριξη των φοιτητών, η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε και τα ποσά του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που ισχύουν για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, το επίδομα ανέρχεται:

Σε 2.000 ευρώ ετησίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνοι τους.

Σε 2.500 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο σε περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης.

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αποτελεί ένα από τα μέτρα υποστήριξης των φοιτητών που αναγκάζονται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.

Χρηματοδότηση και προσωπικό στα δημόσια πανεπιστήμια

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα χρηματοδότησης και στελέχωσης των δημόσιων πανεπιστημίων, απαντώντας σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από τις πρυτανικές αρχές σχετικά με τις ανάγκες των ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Παιδείας, η σωρευτική χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, από το 2019, ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχουν διατεθεί έκτακτες επιχορηγήσεις και υλοποιούνται πρόσθετα επενδυτικά προγράμματα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού.

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών.

Όπως επισήμανε, η σταδιακή αποχώρηση έμπειρων διοικητικών υπαλλήλων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή προσπάθεια ανανέωσης και ενίσχυσης του προσωπικού.

Ξενόγλωσσα προγράμματα και προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό

Στις προτεραιότητες του υπουργείου περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων, μέσω της ανάπτυξης ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με την υπουργό, είναι τα ελληνικά ΑΕΙ να προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές από άλλες χώρες, αξιοποιώντας την ποιότητα του επιστημονικού τους δυναμικού, τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τις διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις επιστημονικές εξελίξεις και στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημίων συνδέεται όχι μόνο με το μέλλον των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των περιοχών στις οποίες λειτουργούν.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας με τις πρυτανικές αρχές, της λογοδοσίας και της διαμόρφωσης ευρύτερων συναινέσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.