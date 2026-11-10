MINEDU TALKS: Πρεμιέρα με τα προβλήματα των σχολείων στο τραπέζι – Τι είπαν οι μαθητές για θέρμανση,τουαλέτες, σχολικές υποδομές

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Στο επίκεντρο του πρώτου MINEDU TALKS ήταν η θέρμανση, οι σχολικές υποδομές και οι συνθήκες καθημερινής φοίτησης

Από ένα μικρό σχολείο της ορεινής Λευκάδας ξεκίνησε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, το MINEDU TALKS, η νέα πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, που δίνει στα 15μελή μαθητικά συμβούλια τη δυνατότητα να συζητούν απευθείας μαζί της για τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους.

Οι πρώτοι μαθητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπουργού ήταν από το Γυμνάσιο με ΛΤ Καρυάς Λευκάδας «Απόστολος (Λάκης) Σάντας». Μέσα από μια διαδικτυακή συνάντηση, διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη Σοφία Ζαχαράκη για όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά στο σχολείο τους.

Η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανήκε στους ίδιους τους μαθητές, όπως προβλέπεται από την πρωτοβουλία της υπουργού με τη δημιουργία της πλατφόρμας Minedu Talks. Στο αίτημα που υπέβαλαν μέσω της νέας πλατφόρμας περιέγραψαν τις ανάγκες συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, τα προβλήματα στους χώρους υγιεινής και τις δυσκολίες στη θέρμανση των αιθουσών.

Δεν περιορίστηκαν, όμως, στην καταγραφή των προβλημάτων. Ζήτησαν να συζητήσουν με την Υπουργό και να αναζητήσουν συγκεκριμένες λύσεις.

«Δεν σας απευθύνουμε αυτό το μήνυμα απλώς για να εκφράσουμε τα παράπονά μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, εξηγώντας ότι επιθυμούν να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όσα τους απασχολούν και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επισήμανσή τους ότι κάθε μαθητής, είτε φοιτά σε ένα μεγάλο αστικό σχολείο είτε σε ένα μικρό σχολείο της περιφέρειας, δικαιούται ένα ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.

Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία του MINEDU TALKS: να έχει κάθε μαθητικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σχολείου ή τη γεωγραφική του θέση, τη δυνατότητα να απευθυνθεί απευθείας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Το νέο εγχείρημα δεν περιορίζεται στη δυνατότητα μιας συνάντησης. Για πρώτη φορά, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία, τα εκλεγμένα μαθητικά συμβούλια μπορούν να επιλέγουν τα ίδια τα ζητήματα που θέλουν να θέσουν στην Υπουργό, να καταθέτουν δικές τους προτάσεις και να συζητούν ελεύθερα ακόμη και θέματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταγραφή των αιτημάτων, η διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η ενημέρωση των σχολείων για τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους.

Η Σοφία Ζαχαράκη έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα οι συναντήσεις αυτές να έχουν συνέχεια και να μη μετατρέπονται σε εθιμοτυπικές επισκέψεις μαθητών στο Υπουργείο.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πρώτο μας MINEDU TALKS ξεκινά από την ορεινή Λευκάδα. Γιατί θέλω τα παιδιά κάθε σχολείου, όσο μικρό ή απομακρυσμένο κι αν είναι, να γνωρίζουν ότι η φωνή τους μπορεί να φτάσει μέχρι το γραφείο της Υπουργού.

Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα μας είπαν οι μαθητές της Καρυάς. Η θέρμανση, οι τουαλέτες, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων δεν είναι μικρά ζητήματα. Είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες τα παιδιά μας περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους.

Δεν θα υποσχεθώ ότι κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω, όμως, να ξέρουν οι μαθητές ότι τα αιτήματά τους θα εξετάζονται με σοβαρότητα και ότι οφείλουμε να τους δίνουμε απαντήσεις.

Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε το MINEDU TALKS. Θέλω να ακούμε τα παιδιά, ακόμη κι όταν μας ασκούν κριτική. Να συζητάμε μαζί τους, να ακούμε τις ιδέες τους και να τους δίνουμε τη θέση που τους αξίζει στον διάλογο για το σχολείο.

Γιατί το σχολείο δεν μπορεί να αλλάζει χωρίς να ακούγονται εκείνοι για τους οποίους υπάρχει: οι μαθητές του».

Ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας για τα 15μελή όλης της χώρας

Το MINEDU TALKS, που ανακοινώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, αποτελεί έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων της Υπουργού Παιδείας με τα εκλεγμένα 15μελή μαθητικά συμβούλια των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://minedutalks.app, οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτημα συνάντησης, να επιλέξουν τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν και να προτείνουν επιπλέον ζητήματα που αφορούν ειδικά το δικό τους σχολείο.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία στο Υπουργείο είτε διαδικτυακά, ώστε να έχουν ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής και οι μαθητές από νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Στις διαδικτυακές συναντήσεις μπορεί να συμμετέχει ακόμη και το σύνολο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η πρωτοβουλία προέκυψε από τις συναντήσεις που πραγματοποιεί η Σοφία Ζαχαράκη με μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα και από την πεποίθησή της ότι η μαθητική εκπροσώπηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο ουσιαστικό βάρος.

Η αρχή έγινε από την ορεινή Λευκάδα, όμως η συνέχεια του MINEDU TALKS είναι ήδη προγραμματισμένη, με οκτώ ακόμη συναντήσεις της Σοφίας Ζαχαράκη με μαθητικά συμβούλια από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθεί το Γενικό Λύκειο Πάστρας στο Αργοστόλι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το Γενικό Λύκειο Κεραμειών Κεφαλονιάς. Τον Δεκέμβριο, η Υπουργός θα συνομιλήσει με μαθητές του Γυμνασίου Πέρδικας (3/12), του Γενικού Λυκείου Κέρκυρας (4/12), του Εσπερινού ΕΠΑΛ Μαντουδίου (7/12), του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας (9/12), του Γυμνασίου Προσοτσάνης (10/12) και του Γυμνασίου Ιστιαίας Αιδηψού (14/12). Η συμμετοχή σχολείων από νησιωτικές, ορεινές και άλλες περιοχές, καθώς και από διαφορετικούς τύπους σχολείων, αποτυπώνει στην πράξη τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας: έναν ανοιχτό και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τους μαθητές, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους αποκλεισμούς.

Με τη χθεσινή πρώτη συνάντηση από την Καρυά της Λευκάδας, η πρωτοβουλία πέρασε από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Το μήνυμα των μαθητών ήταν σαφές: θέλουν να ακούγονται, να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τι γίνεται με τα αιτήματά τους. Και αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να υπηρετήσει το MINEDU TALKS.