ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 112 ατόμων χωρίς πτυχίο στο Δήμο Λάρισας – Οι ειδικότητες

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, με τον ΕΟΠΠΕΠ να δημοσιοποιεί τις αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πριν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.