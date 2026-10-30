ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 112 ατόμων χωρίς πτυχίο στο Δήμο Λάρισας – Οι ειδικότητες
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Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες οδηγών, τεχνικού προσωπικού και εργαζομένων στην καθαριότητα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.
Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 112 εργαζομένων με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες οδηγών, τεχνικού προσωπικού και εργαζομένων στην καθαριότητα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 4 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Λιπαντών-Πλυντών – 1 θέση
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων – 2 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών – 2 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου – 1 θέση
- ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών – 22 θέσεις
- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ειδ. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις
- ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 63 θέσεις
- ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 15 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.
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