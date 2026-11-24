Προσλήψεις αναπληρωτών: Τελεσίγραφο δύο ημερών σε Ζαχαράκη από τους εκπαιδευτικούς – Τα 5 καυτά ερωτήματα

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Σε περίπτωση μη ουσιαστικής ανταπόκρισης, οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι θα κινηθούν νομικά, εξετάζοντας ακόμη και την προσφυγή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Τελευταία προθεσμία έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 δίνουν εκπαιδευτικοί στην υπουργό Παιδείας, ζητώντας επίσημες και έγγραφες απαντήσεις για τα ακάλυπτα κενά στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, καθώς και για τον προγραμματισμό νέας φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Με επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απουσία ουσιαστικής ανταπόκρισης στις επανειλημμένες παρεμβάσεις τους, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται η γνωστοποίηση του πραγματικού αριθμού των ακάλυπτων κενών στην Ειδική Αγωγή, η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ και του τακτικού προϋπολογισμού, η άμεση πραγματοποίηση νέας φάσης προσλήψεων και η παρουσίαση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Μάλιστα, οι υπογράφοντες την επιστολή προειδοποιούν ότι, εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση, θα προχωρήσουν σε νόμιμες ενέργειες, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής σε αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα.

«Η σιωπή απέναντι στους εκπαιδευτικούς δεν είναι λύση. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μείνουμε στη σιωπή», τονίζουν χαρακτηριστικά, ζητώντας άμεσες λύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση προς το υπουργείο Παιδείας

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε για τελευταία φορά στο ζήτημα της υποστελέχωσης της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και της συνεχιζόμενης αδυναμίας κάλυψης των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, την αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων, την τεκμηριωμένη ανάδειξη των ακάλυπτων κενών και την αποστολή σχετικής επιστολής προς την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία ουσιαστική απάντηση από την Υπουργό Παιδείας.

Η στάση αυτή δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί απλή καθυστέρηση. Εκλαμβάνεται ως αδιαφορία απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα χιλιάδες μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς που καθημερινά προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δημόσια εκπαίδευση.

Η απουσία απάντησης, η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και η μη ανταπόκριση στα αιτήματα των εκπαιδευτικών δημιουργούν εύλογα την αίσθηση ότι η πολιτική ηγεσία επιλέγει να αγνοεί συστηματικά τις φωνές τους.

Οι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν χάρη. Απαιτούν θεσμικό σεβασμό, διαφάνεια και ουσιαστικές απαντήσεις.

Δεν είναι αποδεκτό να παραμένουν ακάλυπτες εκπαιδευτικές ανάγκες, να στερούνται μαθητές την υποστήριξη που δικαιούνται και την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι να μην αισθάνονται την υποχρέωση να απαντήσουν στις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την κανονικοποίηση των κενών, ούτε τη σιωπή ως μέσο αποφυγής των ευθυνών.

Τελευταία προθεσμία

Με την παρούσα θέτουμε σαφή και καταληκτική προθεσμία έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου η Υπουργός Παιδείας να τοποθετηθεί επισήμως και εγγράφως επί των ζητημάτων που έχουμε θέσει.

Απαιτούμε συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με:

Τον πραγματικό αριθμό των ακάλυπτων εκπαιδευτικών κενών στην Ειδική Αγωγή. Τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι καταγεγραμμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ και του τακτικού προϋπολογισμού. Τη δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησης νέας φάσης προσλήψεων, με στόχο την ουσιαστική κάλυψη των εναπομεινάντων κενών. Τον συγκεκριμένο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ή λάβουμε απάντηση που δεν καλύπτει ουσιαστικά τα ερωτήματα και τα αιτήματά μας, δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε, χωρίς άλλη προειδοποίηση, σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάσουμε την προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών και δικαιοδοτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων ευρωπαϊκών δικαστηρίων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Θα ζητήσουμε επίσης τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης από τους αρμόδιους ελεγκτικούς και θεσμικούς φορείς.

Η παρούσα αποτελεί την τελευταία μας πρόσκληση για ουσιαστική θεσμική ανταπόκριση.

Η Γενική και η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας. Οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν, οι οικογένειες δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς υποστήριξη και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η σιωπή απέναντι στους εκπαιδευτικούς δεν είναι λύση. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μείνουμε στη σιωπή.

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί και οι υπογράφοντες την παρούσα παρέμβαση