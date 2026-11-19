Γκράβα: Αλλάζουν οι αγωγοί φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τους ελέγχους
Πίνακας περιεχομένων
Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού λεβητοστασίου.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις παραλείψεις που διαπίστωσε ο έλεγχος του ΤΕΕ πριν από περίπου ένα μήνα.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ αποφασίστηκε η αντικατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου στη Γκράβα μετά από ενδελεχείς ελέγχους.
Συγκεκριμένα, με τη χρήση υπερήχων και ακτινογραφικών ελέγχων εξετάστηκε η κατάσταση των σωληνώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ορισμένα σημεία συγκόλλησης των αγωγών δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που θέτει ο πάροχος ενέργειας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση αντικατάστασης σωληνώσεων συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κίνδυνος διαρροής φυσικού αερίου, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τις προβλεπόμενες τεχνικές απαιτήσεις. Οι εργασίες αντικατάστασης αναμένεται, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.
Παράλληλα, από την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού λεβητοστασίου, το οποίο εξυπηρετεί ένα από τα σχολεία του συγκροτήματος.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr