Εκπαιδευτικοί: «Οι προσλήψεις δεν σβήνουν τις χαμένες ώρες» – Σφοδρή αντιπαράθεση για τα κενά στα σχολεία

Πίνακας περιεχομένων

Έντονη αντιπαράθεση για τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και τα συνεχιζόμενα κενά στα σχολεία της Κέρκυρας έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΕΛΜΕ Κέρκυρας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με την εκπαιδευτική ένωση να εξαπολύει αιχμές κατά της διοίκησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΕΛΜΕ, οι χαμένες διδακτικές ώρες έχουν ξεπεράσει τις 22.000 από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ ακόμη και μετά τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Η ένωση καταγγέλλει ότι, αντί να δοθούν απαντήσεις για τα κενά, επιχειρείται η αμφισβήτηση των στοιχείων που παρουσιάζει, υπογραμμίζοντας πως «μια πρόσληψη σήμερα δεν σημαίνει ότι το μάθημα γινόταν και χθες».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην αντίφαση που, όπως υποστηρίζει, παρατηρείται ανάμεσα στην απαίτηση για τηλεκπαίδευση σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ή καταλήψεων και στις χιλιάδες διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω υποστελέχωσης. Παράλληλα, καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κινητοποίηση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Αντί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι να απολογηθούν στην κερκυραϊκή κοινωνία για τις δεκάδες χιλιάδες χαμένες ώρες και τις συνεχιζόμενες ελλείψεις εκπαιδευτικών, επιλέγουν να επιτεθούν στην ΕΛΜΕ που τις αποκαλύπτει. Αντί να καλύψουν τα κενά, επιχειρούν να απαξιώσουν εκείνους που τα καταγράφουν.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας ενημερώνει συστηματικά εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές με διαδοχικά δελτία κενών και χαμένων ωρών. Στις 13 Οκτωβρίου καταγράφονταν 11.553 χαμένες ώρες, στις 19 Οκτωβρίου 13.700, στο 6ο δελτίο 20.147 και στο 7ο 22.294 ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για έναν απολογισμό που αυξάνεται, όσο τα σχολεία παραμένουν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιχειρεί να αμφισβητήσει αυτόν τον απολογισμό αντιπαραθέτοντας τη σημερινή εικόνα των ακάλυπτων αναγκών. Με μπερδεμένα μαθηματικά πρώτων τάξεων του Δημοτικού, ανακατεύει τις εβδομαδιαίες ώρες με τις συνολικές απώλειες μηνών και προσπαθεί να παρουσιάσει αυτή τη εσκεμμένη σύγχυση ως διάψευση της ΕΛΜΕ. Ενημερώνουμε λοιπόν τον ΠΔΕ, ότι ένα κενό που καλύπτεται τον Νοέμβριο δεν διαγράφει τις ώρες που χάθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μια πρόσληψη σήμερα δεν σημαίνει ότι το μάθημα γινόταν και χθες!

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε η Γ΄ φάση προσλήψεων στις 17 Νοεμβρίου. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κέρκυρας ανακοινώθηκαν μόλις 15 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, ένας Ειδικής Αγωγής και τέσσερα μέλη ΕΕΠ. Αυτές ήταν οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης αναπληρωτών για τα περίπου 100 κενά εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, που ακόμα, δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, υπάρχουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κέρκυρας και αντί να ντρέπονται για την τραγική κατάσταση που έχουν οδηγήσει τη Δημόσια Εκπαίδευση, μας κουνάνε και το δάχτυλο.

Αλλά ακόμη και με τη δική τους αποτύπωση, μετά τις ανακοινωμένες προσλήψεις της Γ΄ φάσης, παραμένουν 30 κενά Γενικής Εκπαίδευσης και 32 Ειδικής Αγωγής, δηλαδή 62 κενά εκπαιδευτικών. Ο ίδιος ο περιφερειακός αναφέρει 690 ώρες ακάλυπτων αναγκών στη Γενική και 736 στην Ειδική Αγωγή. Το άθροισμα είναι 1.426 ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τη δική τους εκτίμηση!

Επιπλέον, η «διόρθωση» που κάνει ο ΠΔΕ στην ΕΛΜΕ, ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι είναι σωστή (που δεν είναι, γιατί δεν έχει υπολογίσει τους μουσικούς) βγάζει 89 κενά. Αυτό το νούμερο είναι εντάξει για τον ΠΔΕ; Θεωρούν ότι κάνουν καλή δουλειά εκεί στο Υπουργείο, όταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα υπάρχουν 89 κενά, μόνο στην Κέρκυρα και χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα;

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Περιφερειακός Διευθυντής βρίσκει χώρο και για προσωπικούς επαίνους προς την υπουργό Παιδείας. Ο υπερβάλλων ζήλος στην απονομή ευσήμων προς την πολιτική του προϊσταμένη, θυμίζει περισσότερο κατάθεση διαπιστευτηρίων για τις επόμενες κρίσεις στελεχών, παρά λογοδοσία κι ενημέρωση απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κερκυραϊκή κοινωνία. Οι δημόσιες φιλοφρονήσεις προς την Υπουργό πάντως, δεν καλύπτουν ούτε μία ώρα μαθήματος.

Η υποκρισία γίνεται ακόμη πιο προκλητική όταν οι ίδιοι εμφανίζονται αμείλικτοι υπερασπιστές κάθε διδακτικής ώρας. Σε κακοκαιρίες και καταλήψεις, επιστρατεύουν την τηλεκπαίδευση, τις εντολές και την απαίτηση να συνεχιστούν τα μαθήματα μέσω Webex. Την ίδια στιγμή όμως, αφήνουν τα σχολεία επί μήνες χωρίς τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς. Η ευαισθησία τους για τον διδακτικό χρόνο εξαντλείται στις υποχρεώσεις μαθητών και καθηγητών και εξαφανίζεται μπροστά στις δικές τους ευθύνες για τη στελέχωση του Δημόσιου Σχολείου.

Αυτή είναι η υποκρισία του Υπουργείου και των διοικητικών εντολοδόχων του, να απαιτούν, δηλαδή, να μη χαθεί ώρα, όταν μπορούν να μεταφέρουν την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, αλλά ταυτόχρονα να επιχειρούν να υποβαθμίσουν τις χιλιάδες ώρες που χάνονται εξαιτίας της δικής τους πολιτικής.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας θα συνεχίσει να ενημερώνει την κοινωνία και να διεκδικεί το αυτονόητο: κάθε μαθητής να διδάσκεται όλα τα μαθήματά του, με τους εκπαιδευτικούς που χρειάζεται.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καλεί τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να μην αρκεστούν στα ψίχουλα και να δώσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο μαζική απάντηση στον εμπαιγμό και στην απαξίωση που βιώνουμε, εξαιτίας της πολιτικής που λογαριάζει μόνο κέρδη και ζημιές.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 10:30 π.μ. ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΉ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – 11 π.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ