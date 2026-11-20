Νωρίτερα οι πληρωμές για το επίδομα 400 ευρώ: Ποτε θα μπει στους λογαριασμούς – Ποιοι μένουν εκτός ενίσχυσης

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Σήμερα η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ, με τους πρώτους που θα δουν χρήματα να είναι οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ, με τους πρώτους που θα δουν χρήματα να είναι οι συνταξιούχοι.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την καταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μετά τις 17:00.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση δέκα ημέρες νωρίτερα, πριν από τις πρώτες πιστώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων, οι οποίες ξεκινούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Όπως είπε η κα Κεραμέως, «σήμερα, τέλος της ημέρας θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 εκατ. συνταξιούχων η ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Άρα η πίστωση γίνεται 10 ημέρες πιο νωρίς από ό,τι είχαμε πει. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι τη Δευτέρα. Αλλά όπως ξέρετε, κάθε φορά εμφανίζεται (το ποσό) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης. Άρα λοιπόν τέλος της ημέρας σήμερα θα μπορέσουν να δουν τα χρήματα οι συμπολίτες μας, οι συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής. Και θυμίζω ότι, η ενίσχυση αυτή δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους 65 ετών και άνω χωρίς εισοδηματικά και χωρίς περιουσιακά κριτήρια σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που είναι συνταξιούχοι χηρείας και ακολουθούν προφανώς και οι άλλες κατηγορίες των συμπολιτών μας με αναπηρία και ούτω καθ’ εξής».

«Θέλω να θυμίσω το εξής: το επίδομα είναι 400 ευρώ.Όταν ξεκίνησε αυτό το μέτρο πέρυσι το Πάσχα ήταν 250 ευρώ η ενίσχυση και πολύ μικρότερος ο αριθμός των δικαιούχων. Τι μεσολάβησε μεταξύ της εξαγγελίας πέρυσι το Πάσχα και φέτος; Κερδίσαμε και άλλο δημοσιονομικό χώρο με μέτρα όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία απέδωσε… μας έφερε περισσότερα έσοδα, δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος και έτσι μπορέσαμε να πάμε από τα 250 ευρώ το επίδομα στα 300 ευρώ και από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ και να διευρυνθεί ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων αυτής της ενίσχυσης η οποία υπενθυμίζω δεν είναι έκτακτη, αλλά θα δίνεται κάθε Νοέμβριο» συμπλήρωσε.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Μεταξύ των κατηγοριών που αποκλείονται βρίσκονται οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και όταν λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις. Έτσι, ένας χαμηλοσυνταξιούχος που εισπράττει 470 ευρώ, έχοντας συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, αλλά δεν έχει κλείσει τα 65, δεν δικαιούται το ποσό. Αντίθετα, συνταξιούχος με υψηλότερη σύνταξη μπορεί να λάβει κανονικά την ενίσχυση, εφόσον πληροί τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων επισημαίνει και άλλες κατηγορίες που μένουν εκτός, όπως τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, καθώς και οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας κάτω των 60 ετών.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 879 εκατομμύρια ευρώ.