ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ «σηκώνουν το γάντι» στη Ζαχαράκη για το «προκαλώ όποιον θέλει να ‘ρθει να το κάνει καλύτερα» – Αντιδράσεις για τα χιλιάδες κενά

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Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών στελέχωσης των σχολείων.

Οι τοποθετήσεις της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση τόσο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) όσο και του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, με τις δύο πλευρές να ασκούν κριτική για τα χιλιάδες κενά που, όπως υποστηρίζουν, εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, παρά την ολοκλήρωση της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Αφορμή αποτέλεσε συνέντευξη της υπουργού Παιδείας στο NEWS 24/7, κατά την οποία αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Υπουργείου για την εξασφάλιση πιστώσεων και την πραγματοποίηση διορισμών και προσλήψεων, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί οι σχετικές δυνατότητες.

«Και προκαλώ όποιον θέλει να ‘ρθει να το κάνει με μεγαλύτερη, θα έλεγα, αποτελεσματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε δύο αιχμηρές παρεμβάσεις. Από τη μία, η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, απάντησε με τη φράση «Challenge accepted», ενώ από την άλλη, ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, καταλήγοντας στην αποστροφή «Αν δεν μπορείτε, παραδώστε».

Ιωάννα Λαλιώτου: «Αποδεχόμαστε την πρόκληση – Η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο»

Με αιχμηρή ανάρτησή της, η τομεάρχης Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε στην υπουργό Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

«Απαντούμε στην κ. Υπουργό ότι αποδεχόμαστε με χαρά την πρόκληση γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο», αναφέρει.

Η Ιωάννα Λαλιώτου επισημαίνει ότι, ενώ βρισκόμαστε ήδη στον Νοέμβριο, εξακολουθούν να υπάρχουν, σύμφωνα με την εκτίμησή της, περίπου 15.000 κενά εκπαιδευτικών, την ώρα που η Γ΄ φάση προσλήψεων περιορίστηκε σε 2.820 προσλήψεις.

Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν ακόμη τάξεις στις οποίες δεν έχει τοποθετηθεί δάσκαλος ή καθηγητής, ενώ μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στερούνται την υποστήριξη του απαραίτητου ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Παράλληλα, αναφέρεται σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εξακολουθούν να περιμένουν την τοποθέτησή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και σε ολοήμερα σχολεία που δεν λειτουργούν.

Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ εκτιμά ότι οι προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αιχμές για τα 4 εκατ. ευρώ στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Η Ιωάννα Λαλιώτου στρέφει τα πυρά της και κατά της διάθεσης 4 εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τις χρηματοοικονομικές δεξιότητες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ενώ τα σχολεία αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ανακοινώνεται ότι ιδιωτική εταιρεία-πάροχος αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, την παραγωγή υλικού που θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν χρηματοοικονομικές γνώσεις και να μάθουν να διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους τους.

Η ίδια αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση με τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές προτεραιότητες.

«Θα ήταν για γέλια αν όλα αυτά ήταν ένα ανέκδοτο, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητά μας», σχολιάζει.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για κατασπατάληση δημόσιων πόρων, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία και οι μαθητές στερούνται τις απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η παρέμβασή της ολοκληρώνεται με μια ευθεία απάντηση προς την υπουργό:

«Challenge accepted, κ. Υπουργέ. Γιατί δεν πάει άλλο».

Παραστατίδης προς Ζαχαράκη: «Η στελέχωση των σχολείων είναι υποχρέωσή σας»

Στο ίδιο κλίμα, ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, εξαπολύει επίθεση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη.

«Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, βρήκε επιτέλους τη λύση για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία: προκαλεί όποιον μπορεί να τα καλύψει καλύτερα, να της δείξει πώς γίνεται!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Κιλκίς θέτει το ερώτημα εάν η υπουργός αντιλαμβάνεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις απευθύνονται ουσιαστικά σε μαθητές που εξακολουθούν να χάνουν διδακτικές ώρες και σε γονείς που βλέπουν τα σχολεία των παιδιών τους να υπολειτουργούν.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πλήρης στελέχωση των σχολικών μονάδων από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι στα μέσα Νοεμβρίου εξακολουθούν να καταγράφονται κενά, να αναζητούνται πιστώσεις και να πραγματοποιούνται διαδοχικές, ανεπαρκείς κατά την εκτίμησή του, φάσεις προσλήψεων αποτυπώνει τις αδυναμίες του υφιστάμενου σχεδιασμού.

«16.343 κενά μετά τη Β΄ φάση – Μόλις 2.820 προσλήψεις στη Γ΄»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Στέφανος Παραστατίδης στα στοιχεία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων εξακολουθούσαν να υπάρχουν 16.343 ακάλυπτα κενά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Η πολυαναμενόμενη Γ΄ φάση της 17ης Νοεμβρίου 2026 οδήγησε σε 2.820 προσλήψεις, αριθμό που, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύπτει μόνο μικρό μέρος των αναγκών.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι 1.004 από τις προσλήψεις αυτές αφορούσαν δύο ειδικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αναδεικνύουν τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις καταγεγραμμένες ανάγκες και στις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν.

Στην ανακοίνωσή του, ο Στέφανος Παραστατίδης παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα ειδικοτήτων, προκειμένου να αναδείξει τη δυσαναλογία ανάμεσα στις ανάγκες και στις νέες προσλήψεις.

Στους μαθηματικούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, είχαν αναφερθεί περίπου 450 κενά, ενώ πραγματοποιήθηκαν 94 νέες προσλήψεις, από τις οποίες οι 19 μειωμένου ωραρίου.

Στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, για περισσότερα από 500 κενά πραγματοποιήθηκαν 70 προσλήψεις.

Αντίστοιχα, στους φιλολόγους, ενώ είχαν καταγραφεί σχεδόν 1.000 κενά, οι προσλήψεις ανήλθαν σε 256, εκ των οποίων 12 μειωμένου ωραρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας. Όπως επισημαίνει, η επιστημονική τους ένωση είχε καταγράψει 161 ανάγκες πριν από τη Β΄ φάση.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 45 προσλήψεις στη Β΄ φάση, ενώ στη Γ΄ φάση ακολούθησαν μόλις 8 νέες προσλήψεις, από τις οποίες οι 3 μειωμένου ωραρίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει ότι η αναφορά στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι ενδεικτική και δεν σημαίνει ότι η κατάσταση διαφοροποιείται ουσιαστικά στους υπόλοιπους κλάδους.

Ζητούνται επίσημα στοιχεία για τα πραγματικά κενά

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει ο Στέφανος Παραστατίδης αφορά τη δημοσιοποίηση της πραγματικής εικόνας των ελλείψεων.

Όπως υποστηρίζει, οι αριθμοί που παρουσιάζει βασίζονται σε δημοσιεύματα και καταγραφές εκπαιδευτικών φορέων. Εάν η κυβέρνηση διαθέτει διαφορετικά στοιχεία, καλείται να τα δώσει άμεσα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίσει:

Πόσα κενά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μετά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών της Γ΄ φάσης.

Με ποιες πιστώσεις και έως ποια ημερομηνία προβλέπεται να καλυφθούν.

Ποια είναι η επικαιροποιημένη εικόνα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ειδικότητα και κατηγορία προσωπικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων είναι αναγκαία, καθώς χιλιάδες μαθητές εξακολουθούν, όπως αναφέρει, να στερούνται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Επτά χρόνια δεν έχει διαμορφωθεί αποτελεσματικό σύστημα στελέχωσης»

Ο Στέφανος Παραστατίδης αναφέρεται και στον χαρακτηρισμό του προβλήματος ως «δομικού» από τη Σοφία Ζαχαράκη.

Υποστηρίζει ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν έχει διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το γεγονός ότι οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθούν, κατά την εκτίμησή του, να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες πιστώσεις.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης να διευκρινιστεί γιατί η κάλυψη των κενών παραμένει μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και συνεχίζεται μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Αναφέρεται ακόμη στους χιλιάδες μόνιμους διορισμούς που επικαλείται η κυβέρνηση, διερωτώμενος γιατί, παρά τις προσλήψεις αυτές, οι σχολικές μονάδες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ελλείψεις εκπαιδευτικών και απώλειες διδακτικών ωρών.

Τέλος, ζητά εξηγήσεις για την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος πλήρους κάλυψης των αναγκών, ακόμη και μετά τη Γ΄ φάση προσλήψεων.

Οι επτά προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κάλυψη των κενών

Πέρα από την κριτική στην κυβέρνηση, ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις παρεμβάσεις που, όπως αναφέρει, έχει επανειλημμένα προτείνει το κόμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η δημιουργία ενός αξιόπιστου, ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα και περιοχή και θα επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό των προσλήψεων.

Ο Στέφανος Παραστατίδης σημειώνει ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο, σύμφωνα με την κριτική του, η κυβέρνηση εξαγγέλλει εδώ και χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν:

Την έγκαιρη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών, ώστε τα πραγματικά λειτουργικά κενά να είναι γνωστά πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τη θέσπιση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, με ολοκλήρωση των βασικών υπηρεσιακών διαδικασιών και οριστικοποίηση των αναγκών έως το τέλος Ιουλίου, προκειμένου οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το πρώτο κουδούνι.

Την πραγματοποίηση περισσότερων μόνιμων διορισμών για την κάλυψη των πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών.

Την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για το σύνολο των λειτουργικών κενών.

Την άμεση αναπλήρωση των νόμιμων μακροχρόνιων αδειών των εκπαιδευτικών.

Την ουσιαστική στεγαστική μέριμνα για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Κατά τον Στέφανο Παραστατίδη, η εφαρμογή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων απαιτεί πολιτική βούληση, οργάνωση, σχέδιο και συνέπεια, στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, απουσιάζουν από τη σημερινή κυβερνητική διαχείριση.

«Αν δεν μπορείτε, παραδώστε» – Η αιχμηρή κατάληξη

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, ασκώντας ευθεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών κενών.

«Η χώρα δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που προκαλεί – ή μήπως παρακαλεί – τους άλλους να της δείξουν πώς γίνεται η δουλειά. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να την κάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την αποστροφή:

«Αν δεν μπορείτε λοιπόν, παραδώστε. Η δημόσια εκπαίδευση δεν αντέχει άλλο».