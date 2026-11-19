Λήγει η προθεσμία για το βοήθημα έως 1.200 ευρώ σε οικογένειες στο Μαλεβίζι – Ποιοι τα δικαιούνται

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Τελευταία ευκαιρία για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου Μαλεβιζίου να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 1.000 έως 1.200 ευρώ, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου Μαλεβιζίου που επιθυμούν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους έως 1.200 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους.

Το συγκεκριμένο βοήθημα αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Μαλεβιζίου για τη στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει στην οικογένεια εξαρτώμενο παιδί βρεφικής ή πρώιμης νηπιακής ηλικίας, το οποίο δεν έχει ακόμη εγγραφεί στο νηπιαγωγείο.

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται από 1.000 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε οικογένεια.

Ξεχωριστή μέριμνα προβλέπεται για οικογένειες με μέλος που έχει πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους το ποσό ανέρχεται στα 1.200 ευρώ, χωρίς να εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις της σχετικής πρόσκλησης.

Βήμα-βήμα η υποβολή της αίτησης

Ο Δήμος έχει ήδη εντοπίσει περιπτώσεις αιτήσεων με ελλιπή δικαιολογητικά και καλεί τους ενδιαφερομένους να ελέγξουν προσεκτικά τους φακέλους τους πριν από την κατάθεση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από λογαριασμό ρεύματος ή τηλεφωνίας.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου:

Με φυσική παρουσία: Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου, από τις 08:00 έως τις 14:30.

Ηλεκτρονικά: Στη διεύθυνση [email protected].

Η αυριανή ημέρα είναι η καταληκτική για τις οικογένειες που θέλουν να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους, χωρίς να αφήσουν για την τελευταία στιγμή τον έλεγχο των δικαιολογητικών.