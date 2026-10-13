Κλειστό το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά και την πτώση σοβά σε μαθητή – Τι έδειξε η αυτοψία

Πίνακας περιεχομένων

Κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Θέρμης σε νεότερη ανακοίνωση, σήμερα το πρωί κλιμάκιο υπηρεσιών του βρέθηκε εκ νέου στο Γυμνάσιο των Βασιλικών προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος (σοβά) από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολο Τσολάκη, τον αντιδήμαρχο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιο Αποστόλου, συνολικά πέντε μηχανικούς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θέρμης, καθώς και εκπρόσωπο του εργολάβου ο οποίος υλοποιεί το έργο συντήρησης και επισκευών σχολικών μονάδων του Δήμου Θέρμης.

«Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θέρμης στην αίθουσα όπου συνέβη το δυσάρεστο συμβάν αποκολλήθηκε τμήμα επιχρίσματος από την οροφή, πάχους 1 έως 1,5 cm, σε τμήμα ακτίνας περίπου 2,00 m. Η επιφάνεια της πλάκας οροφής που αποκαλύφθηκε δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία αποσάθρωσης, “ διόγκωσης” του υλικού σκυροδέματος, ρωγμές ή αποκάλυψη των οπλισμών της. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν στο σημείο αυτό και σε όλη την λοιπή επιφάνεια της οροφής της αίθουσας ίχνη υγρασίας (σκιές, κιτρινίλες ή μούχλα) ή άλλα σημεία εμφανούς αποκόλλησης ή ρηγμάτωσης του επιχρίσματος της οροφής της αίθουσας. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες αίθουσες του συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε ορισμένα σημεία του κτιρίου εκτός αιθουσών υπάρχουν τοπικά, ίχνη υγρασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου μετά την πραγματοποίηση της αυτοψίας.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές και δεδομένου ότι η αιτία της αποκόλλησης και πτώσης του επιχρίσματος της οροφής της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων δεν είναι ορατή, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του σχολείου έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. «Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου», διευκρινίζεται.

Ο Δήμος Θέρμης ενημέρωσε ήδη τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες ενημέρωσαν με τη σειρά τους ότι τα μαθήματα γι’ αυτήν την εβδομάδα στο Γυμνάσιο Βασιλικών θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.