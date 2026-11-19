Παπαϊωάννου για τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: «Να ενισχύει και όχι να αντικαθιστά τις ανθρώπινες ικανότητες»

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Κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ενισχύει και όχι να αντικαθιστά τις ανθρώπινες ικανότητες.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η προσαρμογή των σχολείων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, στη θέση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Κατά την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να περιορίζει τις ανθρώπινες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες οφείλουν να ενισχύουν τις ανθρώπινες ικανότητες και όχι να τις αντικαθιστούν.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου είχε επίσης συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας της Ολλανδίας, με αντικείμενο τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να ενσωματώσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, διατηρώντας παράλληλα στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και την ποιότητα της διδασκαλίας.

Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων και πιο ευέλικτων εκπαιδευτικών διαδρομών, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν διαρκώς τις δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. «Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση, την υπεύθυνη χρήση και την κριτική αξιολόγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την εξατομίκευση της μάθησης, την παιδαγωγική καινοτομία και τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση. Παράλληλα, βέβαια, δημιουργεί νέες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας και αυξάνει την ανάγκη για περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό» τόνισε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, εγκρίθηκαν συμπεράσματα του Συμβουλίου που διαμορφώθηκαν υπό την Ιρλανδική Προεδρία και αφορούν την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντήθηκε με την υπουργό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ισότητας της Ολλανδίας, Judith Tielen, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ψηφιακών Υποδομών για την Εκπαίδευση (EDU-EDIC).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές που δημιουργεί το EDU-EDIC, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών για την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών.

Τέλος, ο Νίκος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της χώρας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για το μέλλον της εκπαίδευσης.