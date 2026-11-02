Ζητείται άμεση λύση για μαθητή Γυμναστίου με κινητικά προβλήματα – Χωρίς αναβατόριο παραμένει το σχολείο του

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Τις ελλείψεις στις υποδομές προσβασιμότητας του 2ου Γυμνασίου Πεύκων επαναφέρει στο προσκήνιο η Ένωση Γονέων Πεύκων, με αφορμή την περίπτωση μαθητή με κινητικά προβλήματα.

Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στους σχολικούς χώρους αναδεικνύει η Ένωση Γονέων Πεύκων, θέτοντας στο επίκεντρο την κατάσταση που επικρατεί στο 2ο Γυμνάσιο της περιοχής. Αφορμή αποτελεί η περίπτωση μαθητή με κινητικές δυσκολίες, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια στη συμμετοχή του σε καθημερινές σχολικές δραστηριότητες.

Η Ένωση καταλογίζει καθυστερήσεις στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, σημειώνοντας ότι, παρά την έγκαιρη υποβολή επίσημου αιτήματος από την οικογένεια για την εγκατάσταση αναβατορίου, το σχολείο παραμένει χωρίς την απαραίτητη υποδομή.

Όπως αναφέρεται, η σχετική ενημέρωση προς τον Δήμο είχε γίνει ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος, καθώς η συγκεκριμένη υποδομή είναι απαραίτητη προκειμένου ο μαθητής να μπορεί να έχει πρόσβαση στην αυλή και να προαυλίζεται μαζί με τους συμμαθητές του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξε δέσμευση ότι το αναβατόριο θα είχε τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η απουσία της συγκεκριμένης υποδομής έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να παραμένει εκτός της διαδικασίας του διαλείμματος, ενώ, όταν επιχειρεί να συναντήσει τους συμμαθητές του, χρειάζεται να χρησιμοποιεί τις σκάλες, γεγονός που, σύμφωνα με την Ένωση, δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική του ακεραιότητα.

Παράλληλα, η Ένωση Γονέων θέτει ερωτήματα για την απουσία βασικών υποδομών προσβασιμότητας από ένα νεόδμητο σχολικό κτίριο, διερωτώμενη πώς αυτό εξασφάλισε άδεια λειτουργίας χωρίς να καλύπτει τις σχετικές ανάγκες των μελών της σχολικής κοινότητας με αναπηρία.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί κριτική για τις ελλείψεις στην προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και υποδομών, επισημαίνοντας ότι η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόσθετο κόστος.

Η Ένωση ζητά από τη διοίκηση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή του αναβατορίου, τονίζοντας την ανάγκη για ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των μαθητών, χωρίς αποκλεισμούς.