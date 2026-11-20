Στεγαστικό επίδομα έως 2.000 ευρώ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για καταρτιζόμενους στις ΣΑΕΚ

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Από σήμερα, 20 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των Δημόσιων ΣΑΕΚ. Ποιοι δικαιούνται 1.500 ευρώ, πότε το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και πώς γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή.

Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 έως 2.000 ευρώ στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Το επίδομα αφορά δικαιούχους καταρτιζόμενους των Δημόσιων ΣΑΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση όσων επιβαρύνονται με έξοδα στέγασης κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες διαμονής του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ αυξάνεται στα 2.000 ευρώ όταν ο δικαιούχος συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο Δημόσιας ΣΑΕΚ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αυξημένη ενίσχυση αφορά, επομένως, συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκατοίκησης και δεν χορηγείται αυτομάτως σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα https://stegastiko.minedu.gov.gr, όπου μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Από εκεί πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης για το στεγαστικό επίδομα του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η αίτηση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα μόνο εφόσον λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Επομένως, η απλή συμπλήρωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν αρκεί για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η υποβολή.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία προβλέπονται συγκεκριμένες βασικές προϋποθέσεις.

Ο καταρτιζόμενος πρέπει:

Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των ΣΑΕΚ (ΠΗΓΑΣΟΣ).

Να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η προϋπόθεση της υπηκοότητας εξετάζεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι στους γονείς ή στους κηδεμόνες του.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2026, διάστημα μέσα στο οποίο οι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία.

Για τις αναλυτικές προϋποθέσεις χορήγησης, τις κατηγορίες δικαιούχων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ για τους δικαιούχους και 2.000 ευρώ στις προβλεπόμενες περιπτώσεις συγκατοίκησης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή είναι η έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου από την ηλεκτρονική εφαρμογή.