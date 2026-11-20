Προσλήψεις αναπληρωτών και το παράδοξο των 293 κενών θέσεων: Γιατί οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την ανεργία

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Στον απόηχο της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, με 293 θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες, η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ εξηγεί στο iPaideia.gr για ποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί διακινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά, καθώς επιβαρύνονται όλο και περισσότερο ψυχολογικά και οικονομικά

Το υψηλό κόστος ζωής, τα δυσβάσταχτα ενοίκια και οι ολοένα πιο απαιτητικές συνθήκες στα σχολεία βρίσκονται, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΑΤΕΑ, πίσω από το φαινόμενο των θέσεων αναπληρωτών που παραμένουν ακάλυπτες, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.

Μιλώντας στο iPaideia.gr, η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ, Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εξηγεί γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν πλέον να δηλώνουν μόνο τον τόπο κατοικίας τους ή γειτονικές περιοχές, ακόμη και με τον κίνδυνο να μη βρουν εργασία. Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες, τις αυξημένες κοινωνικές εντάσεις και την απουσία, όπως υποστηρίζει, μιας δημόσιας και διαφανούς καταγραφής των πραγματικών εκπαιδευτικών κενών.

«Οι αναπληρωτές δεν μπορούν να επιβιώσουν»

Αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους παρατηρείται το φαινόμενο των ακάλυπτων θέσεων, η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ επισημαίνει ότι πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξηγεί, ο βασικότερος παράγοντας είναι η οικονομική αδυναμία των αναπληρωτών να εγκατασταθούν και να ζήσουν στις περιοχές όπου ενδέχεται να προσληφθούν.

«Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αναπληρωτές στις περιοχές που θα βρεθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Αντίστοιχα σοβαρές δυσκολίες καταγράφονται και στις νησιωτικές περιοχές. Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των ενοικίων, καθιστά τη μετακίνηση ενός εκπαιδευτικού σε άλλη περιοχή οικονομικά δυσβάσταχτη. Ακόμη και όταν κάποιος καταφέρει να εντοπίσει κατοικία, το κόστος ενοικίασης μπορεί να ξεπερνά τις δυνατότητές του, ιδιαίτερα όταν συνυπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης.

Η κατάσταση αυτή, όπως υποστηρίζει, έχει οδηγήσει πολλούς αναπληρωτές να περιορίζουν σημαντικά τις περιοχές που δηλώνουν κατά τη διαδικασία προσλήψεων.

«Οι περισσότεροι προτιμούν να βάλουν μόνο την περιοχή τους ή κοντινές περιοχές και ό,τι γίνει. Αν με πάρουν, καλώς, αλλιώς θα επιβιώσω αλλιώς», σημειώνει.

Με τον τρόπο αυτό, η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ συνδέει το φαινόμενο των ακάλυπτων θέσεων με την αδυναμία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις μιας μετακίνησης, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

«Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες και η υποστήριξη πολύ μικρή»

Πέρα από το οικονομικό ζήτημα, η κ. Χαραλαμπίδου αναδεικνύει και τις εργασιακές συνθήκες ως έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τις επιλογές των εκπαιδευτικών.

Όπως περιγράφει, οι απαιτήσεις μέσα στα σχολεία έχουν αυξηθεί σημαντικά, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποστήριξη για όσους καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών.

«Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες και η υποστήριξη είναι πολύ μικρή», τονίζει.

Η ίδια συνδέει τις δυσκολίες της σχολικής καθημερινότητας με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, πολλοί γονείς αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερες ώρες προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν στα παιδιά τους.

Οι πιέσεις αυτές, όπως υποστηρίζει, μεταφέρονται και στο σχολικό περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν αυξημένη νευρικότητα, περιστατικά βίας και εντάσεις.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι η ένταση δεν περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μαθητών, αλλά εμφανίζεται και στην επικοινωνία με τους γονείς.

Ακόμη και ζητήματα της καθημερινότητας που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα, ενδέχεται, σύμφωνα με την ίδια, να προκαλέσουν σοβαρές αντιπαραθέσεις.

«Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και αυτό περνάει στα παιδιά», αναφέρει, περιγράφοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

«Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια δελεαστικό»

Η ίδια εκτιμά ότι το σύνολο αυτών των παραγόντων έχει επηρεάσει την ελκυστικότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας και η έλλειψη υποστήριξης δημιουργούν, όπως υποστηρίζει, ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς.

«Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με όλες αυτές τις συνθήκες, δεν είναι πια δελεαστικό», δηλώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται πως διαθέτουν επαρκή προστασία απέναντι στις δυσκολίες και τις εντάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

«Η ζωή είναι ακριβή, οι μισθοί είναι χαμηλοί, δεν υπάρχει καμία προστασία σε όλα αυτά τα καθημερινά φαινόμενα στους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει υποστήριξη», επισημαίνει.

Κατά την ίδια, το ζήτημα των κενών θέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένο από τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αναπληρωτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ στην κατάσταση που επικρατεί στην παράλληλη στήριξη, υποστηρίζοντας ότι εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

«Τα περισσότερα κενά αυτή τη στιγμή είναι στην παράλληλη στήριξη», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη επισήμανση αφορά έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς η μη κάλυψη των αναγκών μπορεί να επηρεάζει άμεσα την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ως προς την πραγματική έκταση των ελλείψεων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμη και αναλυτική καταγραφή που να αποτυπώνει με διαφάνεια το σύνολο των κενών.

Υπουργείο Παιδείας: Γιατί έμειναν κενές 293 θέσεις αναπληρωτών

Υπενθυμίζουμε ότι, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση για τις 293 θέσεις που παρέμειναν ακάλυπτες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 17ης Νοεμβρίου 2026, από τις συνολικά 3.113 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καλύφθηκαν οι 2.820, ενώ οι 293 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), οι οποίες παρέμειναν κενές, δεν καλύφθηκαν καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες, που να είχαν δηλώσει ως περιοχές προτίμησης εκείνες στις οποίες εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα κενά.

Ειδικότερα:

Εκπαιδευτικοί: Από τις 2.006 θέσεις καλύφθηκαν οι 1.739, ενώ παρέμειναν κενές 267 θέσεις. Από αυτές, οι 220 αφορούν δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ): Από τις 1.107 θέσεις καλύφθηκαν οι 1.081, ενώ παρέμειναν κενές 26 θέσεις, εκ των οποίων 23 αφορούν σχολικούς νοσηλευτές και 3 εργοθεραπευτές.