Περισσότερα κορίτσια στην Πληροφορική και τα STEM – Πώς μπορούν να συμμετάσχουν τα σχολεία στο πρόγραμμα Empower

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Στόχος η αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στην εκπαίδευση και η ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών στους κλάδους της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ EMPOWER.

Πώς μπορούν να ενισχυθούν οι επιλογές των κοριτσιών στην Πληροφορική, την Τεχνολογία και γενικότερα στους κλάδους STEM; Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ EMPOWER – Enhancing Mentorship and Professional Opportunities for Women through Education and Role-modeling in ICT, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με στόχο τη μείωση των έμφυλων ανισοτήτων στην εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της δράσης, σχολικές μονάδες από την Ελλάδα θα μπορούν να λάβουν μέρος στην κύρια φάση του προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Συμπερίληψη των Φύλων. Από κάθε σχολείο θα συμμετέχει ένας ή μία εκπαιδευτικός STEM ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών και θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027, μέσω μικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις με ασύγχρονες δραστηριότητες, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς εργαλεία και πρακτικές για την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν στην τάξη νέες στρατηγικές για την ένταξη και ενδυνάμωση των κοριτσιών, ενώ θα πραγματοποιηθούν και δράσεις με τη συμμετοχή επιτυχημένων γυναικών από τον χώρο των ΤΠΕ, ώστε οι μαθήτριες να γνωρίσουν πραγματικά πρότυπα και επαγγελματικές διαδρομές στον κλάδο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αίτηση γίνεται αρχικά από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου και στη συνέχεια από τον/την εκπαιδευτικό που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 2 Οκτωβρίου 2026, ώρα 15:00, έως 17 Οκτωβρίου 2026, ώρα 22:00.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και της εφαρμογής της στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία θα λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής.

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