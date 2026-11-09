Τι αλλάζει φέτος για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου – Νέα δεδομένα με δωρεάν εξετάσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και Πληροφορικής

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Στόχος των πιστοποιητικών είναι να αναγνωρίζονται επίσημα οι γνώσεις των μαθητών στις ξένες γλώσσες και τις ψηφιακές δεξιότητες μέσα από το δημόσιο σχολείο, αποκτώντας εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Η εισαγωγή του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠΠ) και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στη Γ΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το σχολείο αναγνωρίζει και πιστοποιεί τις ψηφιακές δεξιότητες και τις γλωσσικές γνώσεις των μαθητών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας από τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται δωρεάν για τη λήψη των δύο πιστοποιητικών, με στόχο να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτούν ήδη από τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κρατικά αναγνωρισμένους τίτλους πιστοποίησης, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν αποκλειστικά αυτή τη δυνατότητα εκτός σχολικού περιβάλλοντος και να επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με πρόσθετα έξοδα.

Τα δύο πιστοποιητικά σηματοδούν μια σημαντική αλλαγή στην αναγνώριση με επίσημο τρόπο των ψηφιακών δεξιοτήτων και των γλωσσικών γνώσεων των μαθητών.

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση -ειδικότερα, στο άρθρο 47- προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026–2027.

Η ρύθμιση αφορά δυνατότητα συμμετοχής σε μία εξεταστική περίοδο και δεν σημαίνει αυτόματη χορήγηση πιστοποιητικού με την ολοκλήρωση της τάξης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις για τους όρους και τη διαδικασία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ ́ τάξης Γυμνασίου έχουν δικαίωμα δωρεάν, χωρίς καταβολή παραβόλου, συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής σε μία εξεταστική περίοδο.

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 4 για τα οικονομικά έτη 2026 έως και 2030, όπως η πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και η δημιουργία, η προμήθεια και η συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων, βαρύνει τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα Πράξη που εντάσσεται για τον σκοπό αυτόν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) περιόδου 2026-2030.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επιπλέον, για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ισχύει ήδη η εφαρμογή της δωρεάν εξέτασης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. O σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προχωράει κανονικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι μαθητές θα μπορούν να εξετάζονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την απόκτηση κρατικής πιστοποίησης στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο από την φετινή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά, χωρίς να απαιτείται καταβολή εξέταστρων.

Για την υλοποίηση του νέου συστήματος έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση ύψους 20,876 εκατ. ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Η χρηματοδότηση αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εξετάσεων και πιστοποίησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις. Οι μαθητές δεν θα χρειάζεται να απευθύνονται σε εξωσχολικές δομές καθώς η εξέταση θα γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, υπό την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, το περιεχόμενο των εξετάσεων θα συνδέεται με τη γλωσσική εκπαίδευση που παρέχεται στο δημόσιο σχολείο. Τα θέματα θα σχεδιάζονται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αλλά και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες.