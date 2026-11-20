Πρόκειται για μία ακόμη ημερομηνία του Νοεμβρίου κατά την οποία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, χωρίς ωστόσο η αργία να επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων πανελλαδικά.

Οικονομική «ανάσα» για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνουν ενοίκιο. Τρεις δήμοι προχωρούν σε πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, με διαφορετικές προθεσμίες, δικαιολογητικά και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι, παρά τις 2.820 προσλήψεις, 293 από τις προβλεπόμενες θέσεις έμειναν ακάλυπτες, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι συνολικές ελλείψεις ξεπερνούν τις 13.000.

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών στελέχωσης των σχολείων.

Σήμερα η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ, με τους πρώτους που θα δουν χρήματα να είναι οι συνταξιούχοι.

Από σήμερα, 20 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των Δημόσιων ΣΑΕΚ. Ποιοι δικαιούνται 1.500 ευρώ, πότε το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και πώς γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή.

Η διάκριση, που ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αναδεικνύει τη δουλειά μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Υπουργείο Παιδείας.

Μετά τις καταγγελίες για ποντίκια στο 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών, ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός εξηγεί γιατί αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του σχολείου, πού εντοπίστηκαν τα τρωκτικά και πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές.

Με αφορμή το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η παράταξη ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

«Σταγόνα στον ωκεανό» χαρακτηρίζει η ΟΛΜΕ τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, καταγγέλλοντας ότι καλύφθηκε μόλις το 15% των αναγκών. Ζητά άμεση Δ΄ φάση και καλεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας στις 23 Νοεμβρίου.

Η Ματίνα Παγώνη προειδοποιεί για δύσκολους μήνες λόγω της γρίπης Α, με την κορύφωση να αναμένεται έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, τη μετάδοση στα σχολεία και οι ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και αυστηρότερους ελέγχους στους φορείς πιστοποίησης.

Με τη συμμετοχή οκτώ παραγωγών που μίλησαν σε έξι διαφορετικές γλώσσες, το ελληνικό πανεπιστημιακό ραδιόφωνο ανέδειξε τη δύναμη της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Σημαντική ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και των πανεπιστημιακών υποδομών φέρνει η επένδυση ύψους 116,6 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία.

πρόταση, που αντιστοιχεί σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο, στοχεύει στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και στέγασης.

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, προειδοποιώντας για τις σοβαρές ελλείψεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2026, το 60,2% των πολιτών ηλικίας 16 έως 74 ετών έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία AI, ενώ το 24,1% των χρηστών τα αξιοποιεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια, με τον αριθμό των ημερών να διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον τομέα απασχόλησης.

Tο ΕΜΠ βρίσκεται πλέον στην 324η θέση παγκοσμίως, έχοντας ανέβει σχεδόν 500 θέσεις μέσα σε μόλις τρία χρόνια

Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Γιατί δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πίνακας περιεχομένων

Πρόκειται για μία ακόμη ημερομηνία του Νοεμβρίου κατά την οποία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, χωρίς ωστόσο η αργία να επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων πανελλαδικά.