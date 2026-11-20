Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Γιατί δεν θα χτυπήσει το κουδούνι
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Πρόκειται για μία ακόμη ημερομηνία του Νοεμβρίου κατά την οποία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, χωρίς ωστόσο η αργία να επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων πανελλαδικά.
Χωρίς σχολικό κουδούνι θα κυλήσει η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 για μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Σπάρτη, καθώς η πόλη τιμά τον πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα, και η ημέρα αποτελεί τοπική σχολική αργία.
Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στη Σπάρτη στις 26 Νοεμβρίου
Η Σπάρτη γιορτάζει κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου τη μνήμη του Οσίου Νίκωνα, ο οποίος είναι πολιούχος της πόλης.
Ο εορτασμός συνοδεύεται από τοπική αργία, με αποτέλεσμα τα σχολεία της περιοχής που καλύπτονται από αυτήν να παραμένουν κλειστά.
Φέτος, η γιορτή συμπίπτει με Πέμπτη, προσφέροντας στους μαθητές μία επιπλέον ημέρα χωρίς μαθήματα μέσα στην εβδομάδα.
Η σχολική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Ποιους μαθητές αφορά η αργία
Η συγκεκριμένη αργία αφορά τα σχολεία της Σπάρτης που υπάγονται στο καθεστώς της τοπικής εορτής και δεν επεκτείνεται αυτομάτως σε άλλες περιοχές.
Επομένως, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου τα σχολεία στην υπόλοιπη χώρα θα λειτουργήσουν κανονικά, εφόσον δεν προβλέπεται κάποια άλλη τοπική αργία ή ειδική απόφαση.
Η γιορτή του Οσίου Νίκωνα αποτελεί μία από τις τοπικές εορτές του Νοεμβρίου που συμπίπτουν φέτος με καθημερινή, δίνοντας στους μαθητές της περιοχής μια μικρή ανάπαυλα από το σχολικό πρόγραμμα.
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