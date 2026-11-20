ΣΥΡΙΖΑ για προσλήψεις αναπληρωτών: «Αποτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού – Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με μπαλώματα»

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Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι, παρά τις 2.820 προσλήψεις, 293 από τις προβλεπόμενες θέσεις έμειναν ακάλυπτες, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι συνολικές ελλείψεις ξεπερνούν τις 13.000.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ασκεί το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για αποτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού και για χιλιάδες κενά που εξακολουθούν να παραμένουν στα σχολεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι οι διαδοχικές φάσεις προσλήψεων δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες, να υπολειτουργούν ολοήμερα σχολεία και να παραμένουν σημαντικά κενά στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, ζητά μόνιμους διορισμούς, άμεση κάλυψη όλων των κενών και αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, καλώντας την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να αναλάβει τις ευθύνες της. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με μπαλώματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αποτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού

Η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που ανακοινώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά κατώτερη των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Μια πολυαναμενόμενη διαδικασία, που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα κενά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατέληξε να διαιωνίζει την αβεβαιότητα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και οικογένειες.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Τα διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν περισσότερα από 13.000 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, ενώ στη Γ΄ φάση ανακοινώθηκαν 2.820 προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ). Από τις 3.113 θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη φάση, 293 παρέμειναν ακάλυπτες.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν απλώς μια ανεπαρκή διαδικασία προσλήψεων. Αποκαλύπτουν την αποτυχία του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού. Οι 293 ακάλυπτες θέσεις αφορούν μόνο τις προβλεπόμενες θέσεις της συγκεκριμένης φάσης. Το πραγματικό πρόβλημα είναι τα χιλιάδες κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, ακόμη και μετά τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων.

Η κυβέρνηση γνωρίζει τις ανάγκες των σχολείων, γνωρίζει τα κενά ανά περιοχή και ειδικότητα, ωστόσο επιμένει σε έναν αποσπασματικό τρόπο προσλήψεων, με διαδοχικές φάσεις που αφήνουν τις σχολικές μονάδες να περιμένουν ακόμη και μήνες για να λειτουργήσουν με το αναγκαίο προσωπικό.

Οι συνέπειες είναι καθημερινές και συγκεκριμένες: ολοήμερα σχολεία που υπολειτουργούν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους, εκπαιδευτικοί που μετακινούνται για να καλύψουν πολλαπλά κενά, χαμένες διδακτικές ώρες, ανεπαρκής υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές και υπερφορτωμένα τμήματα.

Η ευθύνη ανήκει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση και η εκπαιδευτική κοινότητα να καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός ανεπαρκούς σχεδιασμού. Δεν μπορεί η λειτουργία των σχολείων να εξαρτάται από τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις καθυστερημένες αποφάσεις της κυβέρνησης.

Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του, την ειδικότητα που χρειάζεται το σχολείο του ή τις δημοσιονομικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης.

Διεκδικούμε:

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με βάση τις πραγματικές και καταγεγραμμένες ανάγκες των σχολείων, ανά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή.

Έγκαιρη και ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των κενών, ώστε τα σχολεία να ξεκινούν τη σχολική χρονιά με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πλήρη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων, χωρίς περικοπές και περιορισμούς λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με επαρκείς εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και σχολικούς νοσηλευτές.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, για ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες μάθησης.

Επαρκή δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους.

Καλούμε την υπουργό Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία.

Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με μπαλώματα. Δεν μπορεί τα σχολεία να καλούνται να καλύψουν την κυβερνητική ανεπάρκεια με μετακινήσεις εκπαιδευτικών, περικοπές στη λειτουργία τους και υποβάθμιση των μαθησιακών δικαιωμάτων των παιδιών.

Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση δεν υπάρχει ισχυρή δημόσια Παιδεία. Χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν σχολεία που να μπορούν να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό και κοινωνικό τους ρόλο.

Η Παιδεία οφείλει να είναι προτεραιότητα και όχι ουραγός του κρατικού προϋπολογισμού, περιμένοντας να πάρει ό,τι περισσεύει από τους διαθέσιμους πόρους.