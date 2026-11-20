Χωρίς δημοτικά τέλη νεοδιόριστοι και αναπληρωτές: Ποιους δήμους αφορά – Όλα τα δικαιολογητικά

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Οικονομική «ανάσα» για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνουν ενοίκιο. Τρεις δήμοι προχωρούν σε πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, με διαφορετικές προθεσμίες, δικαιολογητικά και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.

Μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και επιβαρύνονται με ενοίκιο προβλέπεται σε τρεις δήμους της Β΄ Πειραιά. Πρόκειται για την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ένα μέτρο που έρχεται να περιορίσει μέρος των εξόδων διαβίωσης των εκπαιδευτικών.

Η ρύθμιση αφορά εκπαιδευτικούς που μισθώνουν κατοικία στους δήμους Κερατσινίου–Δραπετσώνας, Περάματος και Κορυδαλλού, με διαφορετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών ανά περιοχή.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά, η οποία είχε προαναγγείλει την εφαρμογή του μέτρου, γνωστοποίησε πλέον αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερατσινίου–Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης» και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού – Αγίας Βαρβάρας.

Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Κερατσινίου–Δραπετσώνας, Χρήστο Βρεττάκο, και τον δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκο, ενώ το ζήτημα τέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, οι δημοτικές αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα.

Μάλιστα, οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα δημοτικά συμβούλια Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Περάματος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση 268/2026 της 3ης Νοεμβρίου 2026 του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνας, και την απόφαση 110/2026 της 13ης Νοεμβρίου 2026 του Δήμου Περάματος.

Κερατσίνι–Δραπετσώνα: Πλήρης απαλλαγή για δύο χρόνια

Στον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας, η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού προβλέπεται για τα έτη 2027 και 2028.

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του δήμου.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα ειδική πλατφόρμα και επιλέγουν την ενότητα «e-Υπηρεσίες».

Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο «Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων».

Εκεί επιλέγουν την τρίτη διαθέσιμη επιλογή, με τίτλο «Αίτηση Απαλλαγής Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) λόγω Απορίας, ΑμεΑ, Ανεργίας, Πολυτεκνίας, Μονογονεϊκότητας κ.λπ.».

Παρότι η ονομασία της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναφέρεται και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, αυτή είναι η επιλογή μέσω της οποίας υποβάλλεται το αίτημα των εκπαιδευτικών.

Τα δικαιολογητικά για τον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται η επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων σε μορφή PDF.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την απαλλαγή.

Αντίγραφο της πράξης διορισμού ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία διορισμού.

Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, στον οποίο να εμφανίζεται ο αριθμός παροχής της κατοικίας.

Αποδεικτικό κύριας κατοικίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνας.

Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο εκπαιδευτικός βεβαιώνει ότι πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ότι η συγκεκριμένη κατοικία αποτελεί την κύρια κατοικία του και ότι θα ενημερώνει τον δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή επηρεάζει το δικαίωμα απαλλαγής ή μείωσης.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, προβλέπεται και η αυτοπρόσωπη κατάθεση των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του δήμου.

Πέραμα: Αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Στον Δήμο Περάματος, η πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού αφορά το 2027.

Οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Περάματος.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να μισθώνει κατοικία εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του.

Για την υποβολή του αιτήματος απαιτούνται:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία βρίσκεται εντός του Δήμου Περάματος.

Βεβαίωση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η οποία να αποδεικνύει τη μετάθεση ή την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα του δήμου.

Η κατοικία για την οποία ζητείται η απαλλαγή πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση και κατάθεση των εγγράφων, καθώς για τον συγκεκριμένο δήμο έχει οριστεί ρητή προθεσμία.

Κορυδαλλός: Απαλλαγή και δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης

Αντίστοιχη δυνατότητα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη προβλέπεται και στον Δήμο Κορυδαλλού για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που μισθώνουν κατοικία στην περιοχή.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Εσόδων του δήμου είτε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Στην περίπτωση του Κορυδαλλού, ιδιαίτερη σημασία έχει το εμβαδόν της μισθωμένης κατοικίας, καθώς προβλέπεται ότι το ακίνητο πρέπει να είναι μικρότερο από 100 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι η μόνιμη κατοικία του εκπαιδευτικού βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορυδαλλού.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Αίτηση νεοδιόριστου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.

Βεβαίωση του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.

Πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας.

Μισθωτήριο συμβόλαιο, από το οποίο να προκύπτει ότι η επιφάνεια της κατοικίας είναι μικρότερη από 100 τ.μ.

Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας εκτός Δήμου Κορυδαλλού.

Παρότι το μέτρο αφορά την ίδια κατηγορία εργαζομένων, οι διαδικασίες και οι επιμέρους προϋποθέσεις δεν είναι ταυτόσημες στους τρεις δήμους.

Στο Κερατσίνι–Δραπετσώνα, η απαλλαγή καλύπτει τα έτη 2027 και 2028, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ή αυτοπρόσωπης αίτησης.

Στο Πέραμα, η απαλλαγή αφορά το 2027 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στον Κορυδαλλό, προβλέπεται επίσης ηλεκτρονική υποβολή, ενώ ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις για το μέγεθος της μισθωμένης κατοικίας και τον τόπο μόνιμης διαμονής του εκπαιδευτικού.

Η πρωτοβουλία των τριών δήμων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.