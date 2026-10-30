Αγωνία για τον 15χρονο Γιάννη: Από τον Ιούνιο περιμένει την επιστροφή της γραφομηχανής Μπράιγ

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Ο 15χρονος Γιάννης Παπαθανασίου, μαθητής με ολική απώλεια όρασης, βρίσκεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς την ηλεκτρονική γραφομηχανή Μπράιγ.

Ο 15χρονος Γιάννης Παπαθανασίου, μαθητής της Α΄ Λυκείου στη Γαβαλού Αγρινίου, συγκίνησε τους κατοίκους της περιοχής του αλλά και όλη την Ελλάδα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όπου παρέλασε μαζί με τους συμμαθητές του δίπλα στην ελληνική σημαία.

Ο αριστούχος μαθητής εξακολουθεί όμως να βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα καθώς από τον Ιούνιο έχει στείλει για συντήρηση την ηλεκτρονική του γραφομηχανή Μπράιγ και ακόμα δεν του έχει επιστραφεί.

Ο Γιάννης έχει ολική απώλεια όρασης και ζει στη Μεσάριστα Αγρινίου. Κάθε μέρα κατεβαίνει στην Γαβαλού όπου είναι το σχολείο του αλλά εκεί έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρακολουθεί τα μαθήματά του χωρίς την ηλεκτρονική γραφομηχανή του καθώς τον περασμένο Ιούνιο, μόλις ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο, και ενόψει του νέου ξεκινήματος στο Λύκειο, το σχολείο έστειλε έγκαιρα το μηχάνημα για συντήρηση. Δυστυχώς όμως, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, φτάσαμε στον Νοέμβριο και ακόμη δεν έχει παραλάβει το πολύτιμο, γι αυτόν, εργαλείο.

Ο μαθητής αναγκάζεται να παρακολουθεί χωρίς να καταγράφει στην μηχανή που διαθέτει σύστημα Μπράιγ και έχει μεγάλη αγωνία κάθως όταν αρχίσουν τα διαγωνίσματα θα αναγκαστεί να εξετάζεται προφορικά.

Η έλλειψη της γραφομηχανής του δημιουργεί προβλήματα και στην παρακολούθηση του μαθήματος αλλά και στο διάβασμα του καθώς είναι αδύνατον να κρατήσει σημειώσεις και να επανέλθει σε αυτές.