28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών από τη σχολική γιορτή και την παρέλαση

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Υποχρεωτική είναι η παρουσία των μαθητών στις σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με τις απουσίες να καταγράφονται κανονικά.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τα σχολεία προετοιμάζονται για τις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και τις μαθητικές παρελάσεις. Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν μαθητές και γονείς είναι τι προβλέπεται για τις απουσίες σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εκδηλώσεις.

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι επίσημη αργία για τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Η συμμετοχή των μαθητών στη μαθητική παρέλαση δεν είναι υποχρεωτική και η απουσία τους από αυτή δεν καταγράφεται ως σχολική απουσία. Διαφορετικά ισχύουν για τη σχολική γιορτή της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, καθώς οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εντός του σχολικού προγράμματος και η απουσία από αυτές μπορεί να προσμετρηθεί κανονικά.

Οι εκδηλώσεις της παραμονή της επετείου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες των πιαιδιών καταγράφονται με παρουσιολόγιο για όσες ώρες η διεύθυνση του σχολείου έχει προγραμματίσει τις εκδηλώσεις.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια η γιορτή διαρκεί συνήθως δύο διδακτικές ώρες, ενώ στα Δημοτικά η χρονική διάρκεια καθορίζεται από τον διευθυντή του σχολείου.

Όσον αφορά τις πρόβες για την μαθητική παρέλαση τα πράγματα αλλάζουν καθώς οι μαθητές ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα προετομασίας που ορίζει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Οι απουσίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των προβών της παρέλασης καταγράφονται μεν αλλά και δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. Πρόκειται για ειδική ρύθμιση που αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στην προετοιμασία της παρέλασης.