Απουσίες: Τι ισχύει για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και τη μαθητική παρέλαση

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Τι ισχύει για τις απουσίες όσων δεν παρακολουθήσουν τη σχολική γιορτή της 27ης Οκτωβρίου, ποιοι κανόνες εφαρμόζονται στις πρόβες της παρέλασης και τι προβλέπεται για τους μαθητές που δεν επιθυμούν να παρελάσουν;

Λιγότερες από 20 μέρες έμειναν για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας προετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις και τις μαθητικές παρελάσεις. Τι ισχύει όμως με τις απουσίες των μαθητών που δεν παρακολουθήσουν την σχολική γιορτή ή την παρέλαση;

Η Τετάρτη 28η Οκτωβρίου είναι εθνική γιορτή και αποτελεί αργία για τα ασχολεία όλης της χώρας. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν την μαθητική παρέλαση δεν επιβαρύνονται με απουσίες αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τις εκδηλώσεις εορτασμού στο χώρο του σχολελιου την Τρίτη 27η Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις της παραμονή της επετείου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες των πιαιδιών καταγράφονται με παρουσιολόγιο για όσες ώρες η διεύθυνση του σχολείου έχει προγραμματίσει τις εκδηλώσεις.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια η γιορτή διαρκεί συνήθως δύο διδακτικές ώρες, ενώ στα Δημοτικά η χρονική διάρκεια καθορίζεται από τον διευθυντή του σχολείου.

Όσον αφορά τις πρόβες για την μαθητική παρέλαση τα πράγματα αλλάζουν καθώς οι μαθητές ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα προετομασίας που ορίζει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Οι απουσίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των προβών της παρέλασης καταγράφονται μεν αλλά και δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. Πρόκειται για ειδική ρύθμιση που αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στην προετοιμασία της παρέλασης.