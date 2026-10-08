«Το Πείραμα του Ίππαρχου»: Μαθητές από τη Ρόδο μετρούν την απόσταση Γης-Σελήνης σε διεθνή επιστημονική δράση

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Μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Ρόδου συνεργάζονται με σχολικές κοινότητες του εξωτερικού σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδέει την αρχαία ελληνική αστρονομία με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Ένα διεθνές εκπαιδευτικό και επιστημονικό εγχείρημα που γεφυρώνει την αρχαία ελληνική αστρονομία με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα φέρνει μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία της Ρόδου σε επαφή με σχολικές κοινότητες του εξωτερικού. Η δράση, με τίτλο «Το Πείραμα του Ίππαρχου», υλοποιείται από τον Δήμο Ρόδου και έχει ως στόχο να γνωρίσει στους μαθητές την επιστημονική μεθοδολογία μέσα από ένα πραγματικό πείραμα.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Ιούλιο του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Ρόδου να συνεργαστούν με αντίστοιχες σχολικές ομάδες από άλλες χώρες.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η προσπάθεια των μαθητών να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ της Γης και της Σελήνης, αξιοποιώντας τη μέθοδο της παράλλαξης. Πρόκειται για μια μέθοδο που συνδέεται ιστορικά με το έργο του αρχαίου Έλληνα αστρονόμου Ίππαρχου, δίνοντας έτσι στο σύγχρονο εκπαιδευτικό εγχείρημα έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αστρονομικές παρατηρήσεις, να συλλέξουν επιστημονικά δεδομένα και να ανταλλάξουν τα αποτελέσματά τους με σχολεία του εξωτερικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου και της Διεύθυνσης Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου, με πρωτοβουλία της αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Σταματίας Γιαννέλη.

«Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται στα όρια της σχολικής αίθουσας. Οφείλουμε να δημιουργούμε για τα παιδιά μας ευκαιρίες να γνωρίζουν, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται και να ανοίγονται στον κόσμο», επισημαίνει η κ. Γιαννέλη.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ρόδου, στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία, η ενίσχυση της συνεργασίας με σχολεία άλλων χωρών και η σύνδεση της ιστορικής επιστημονικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.