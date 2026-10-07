Προσλήψεις: 75 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – Λήγει την Πέμπτη η προθεσμία

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε ένας 12χρονος μαθητής στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συμμαθητές του τον περίμεναν μετά το σχόλασμα και του επιτέθηκαν με μπουνιές, ενώ τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις ανηλίκων και γονέων.