Νέο επεισόδιο σε νηπιαγωγείο: Γιαγιά επιτέθηκε σε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδωσε το παιδί
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Επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια, όταν μία 76χρονη γιαγιά πήγε να παραλάβει το εγγόνι της, χωρίς να έχει μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διαπληκτισμός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 76χρονη επιτέθηκε σε μία νηπιαγωγό, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.
Στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να διαπληκτίστηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς και να έβρισε μία από αυτές. Στη συνέχεια, πήρε το παιδί και αποχώρησε από το σημείο.
Η 47χρονη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.
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