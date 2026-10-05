ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς – Πότε λήγει η προσθεσμία
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Η διαδικασία αφορά ειδικότητες και περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης, με στόχο την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της ΔΥΠΑ.
Παρατείνεται από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 12:00, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράταση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πίνακες κατάταξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59. Στόχος είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της ΔΥΠΑ μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και διάρκεια απασχόλησης έως ένα διδακτικό έτος.
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
Να σημειωθεί ότι η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:
- 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
- 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας
- 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
- 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
- 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
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