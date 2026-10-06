ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων για 73 μόνιμους εκπαιδευτικούς

Στο εδώλιο οδηγούνται στις 7 Οκτωβρίου, εξ αναβολής, τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για δύο κινητοποιήσεις του 2022 και του 2023. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για νέα «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης» και ζητά να αποσυρθούν οι κατηγορίες.