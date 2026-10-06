ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων για 73 μόνιμους εκπαιδευτικούς
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Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ στους κλάδους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους διοριστέους/προσληπτέους, τους υποψηφίους που κατατάσσονται και τους απορριπτέους.
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για δύο κλάδους εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 για την κάλυψη 73 συνολικά μόνιμων θέσεων στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι πίνακες αφορούν τους κλάδους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και έχουν διαμορφωθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ και του ΑΣΕΠ.
Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.
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